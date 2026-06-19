Cine
Mor atrapat en un incendi Paul Avery, actor de Superman, als 81 anys
L’intèrpret, conegut pel seu paper a Tots els meus fills, va morir juntament amb la seva esposa, Sheila, després de ser rescatats d’un incendi al seu domicili
Europa Press
Paul Avery, actor de la longeva telenovel·la nord-americana Tots els meus fills i que també va aparèixer breument a Superman, la pel·lícula de 1978 protagonitzada per Christopher Reeve, ha mort als 81 anys. L’intèrpret i la seva esposa, Sheila, van morir en un incendi que es va produir al seu domicili el passat dimarts 16 de juny.
Segons informa el mitjà Leigh Valley Live, la policia estatal de Nova Jersey i el cos de bombers de Blairstown van acudir poc després de les 00.38 hores de la matinada de dimarts a extingir un incendi a l’habitatge de la parella, situat a Mohican Road.
Avery i la seva dona, que havien quedat atrapats a l’interior de la casa, van ser rescatats amb vida, però posteriorment van morir a causa de les ferides sofertes. Kyle Avery, filla de la parella, va publicar un missatge a Facebook en què confirmava la mort dels seus pares.
«Em sap molt greu comunicar que els nostres pares, Paul i Sheila Garry Avery, han mort aquesta matinada. Els estimàvem moltíssim, i ells ens estimaven moltíssim a nosaltres, i ningú no va haver de preguntar-se mai si això era així. Agraïm al cos de bombers de Blairstown la seva tasca. Més endavant es donaran a conèixer els detalls del funeral», diu el text.
Avery va donar vida a Hughie en dos episodis de la telenovel·la dels anys vuitanta Tots els meus fills, on durant dos capítols va interpretar Hughie, el cambrer del pub anomenat Foxy's. A més, l’actor va aparèixer a la pel·lícula Superman de 1978, dirigida per Richard Donner, on interpretava un càmera de televisió, i en sèries com Apartamento para tres, Enredo o Historias del más allá.
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