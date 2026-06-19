Pattie Boy i Freda Kelly, convidades especials del Beatles Weekend de l'Estartit
El Festival celebra enguany 20 anys amb música, xerrades, exposicions i divulgació del món dels Beatles entre el 9 i el 12 de juliol
L’Estartit acollirà del 9 al 12 de juliol de 2026 la vintena edició del festival L’Estartit Beatles Weekend, un punt de trobada per als seguidors de The Beatles que aquesta edició d'aniversari comptarà amb les convidades Pattie Boyd i Freda Kelly. Aquesta edició, presentada sota el lema Rainbow Edition, desplegarà una programació que combinarà música en directe, exposicions, activitats familiars i divulgació en diversos racons de l'Estartit.
La Biblioteca Mar de Llibres, la Sala d’Actes de l’EMD, la plaça de l’Església, la plaça del Molinet, el carrer Santa Anna, la plaça dels Beatles i altres espais del municipi formaran part d’un recorregut pensat per viure la beatlemania des de diferents vessants: musical, històrica, familiar i lúdica.
Aquesta vintena edició comptarà, a més, amb dues convidades especials d’una rellevància excepcional en la història de The Beatles. Per una banda, l'actriu, model i fotògrafa Pattie Boyd, que va participar a la pel·lícula A Hard Day’s Night, on va conèixer George Harrison, amb qui es va casar el 1966. D'aquesta manera, va ser testimoni d’alguns moments decisius de la trajectòria dels Beatles. Freda Kelly, per la seva banda, va treballar durant més d’una dècada al costat del grup i del seu mànager, Brian Epstein, i va ser la responsable del club de fans oficial, una figura clau per entendre la dimensió humana i quotidiana de la beatlemania. La seva presència a l’Estartit reforça el caràcter commemoratiu d’una edició que no només celebra la música dels Beatles, sinó també les persones que van viure de prop la seva història.
La música serà un dels eixos principals de l’edició. El dijous 9 de juliol, la plaça de l’Església acollirà els concerts tribut a Paul McCartney, amb Javier Sepúlveda, i a John Lennon, amb Javier Godoy. El divendres 10, la plaça del Molinet rebrà The Flaming Shakers, acompanyats per les sessions Beatles on the Beat amb DJ Quetti, mentre que la Sala Mariscal acollirà també un concert tribut especial.
Un dels moments centrals arribarà dissabte 11 de juliol amb el concert Back to Abbey Road, a càrrec de RubberSoul, a la plaça del Molinet. L’espectacle reunirà tretze músics a l’escenari per recrear l’àlbum Abbey Road amb quartet de corda i trio de vents, en una proposta que vol reproduir la complexitat sonora d’un dels discos més emblemàtics de The Beatles.
Diumenge al migdia es farà el lliurament del Premi Josep Maria Francino 2026 a la revista Ruta 66 en motiu del seu 40è aniversari. També se celebrarà el tradicional dinar amb els amics del festival al Restaurant Hotel Medes, concebut com una trobada commemorativa d’aquesta edició especial.
El programa incorpora igualment activitats per a tots els públics, com la tradicional fotografia popular al pas de zebra d’Abbey Road del carrer Santa Anna, el matí familiar a la Biblioteca Mar de Llibres amb photocall, contes i activitats infantils, el karaoke beatle al Bell Racó i propostes gastronòmiques i lúdiques com els gelats Strawberry Fields.
Exposicions d'aniversari
Les exposicions tindran un paper destacat en aquesta vintena edició. La Biblioteca Mar de Llibres acollirà The Beatles al quiosc, una mostra dedicada a publicacions originals i curioses relacionades amb el grup, i una exposició de les portades “Beatles” de la revista Ruta 66; mentre que la Sala d’Actes de l’EMD presentarà Paul McCartney & Wings, una retrospectiva elaborada a partir del material del Fons Josep Maria Francino sobre la Beatlemania. També es preveu un espai familiar dedicat als jocs vinculats a The Beatles.
El diumenge 12 de juliol, el festival tancarà amb el concert vermut d’Ambdós – Two of Us, un tast de vins de la DO Empordà, el concert coral The Beatles a viva veu amb Les Veus de l’Estartit i un tribut final a The Beatles a la plaça de l’Església, també amb Ambdós – Two of Us, que celebrarà el seu desè aniversari.
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