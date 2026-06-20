Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironadesaparegut Rosessala de concerts Gironaplatges Costa BravaIsak AndicMIquel CarósMundial futbol
instagramlinkedin

La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català

L'historiador i exalcalde gironí rep el Memorial Francesc Macià a la Nit Irla que també ha premiat l'entitat la Bressola, la investigadora Marta Pujol o l'escriptora Mar Bosch

La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català.

La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català.

Veure Galeria

La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català. / Aniol Resclosa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Sant Feliu de Guíxols

La Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols va acollir ahir la Nit Irla 2026, que enguany es va celebrar coincidint amb el 150è aniversari del president Josep Irla. L’acte va servir per lliurar els memorials Francesc Macià i Lluís Companys, així com el Premi d’Assaig Irla 2026.

El Memorial Francesc Macià, que reconeix persones i entitats per la seva acció en favor de la llengua, la cultura o la nació catalanes, es va atorgar ahir a l’historiador, exalcalde de Girona i exconseller de la Generalitat Joaquim Nadal, que va rebre el guardó de l’expresident Pere Aragonès. El mateix reconeixement també va distingir La Bressola, la xarxa d’escoles en català de la Catalunya Nord.

Durant la vetllada també es va lliurar el Memorial Lluís Companys, dedicat en aquesta edició a reconèixer iniciatives i bones pràctiques de les dones en el sector agroalimentari i pesquer. El guardó va recaure en la investigadora de l’IRTA i el CRAG Marta Pujol, i en l’entitat Dones de la Mar.

La Nit Irla també va incloure el lliurament del Premi d’Assaig Irla 2026 a Marc Bosch i Matas per l’obra L’urbanisme rendista a Barcelona i Catalunya: Una anàlisi institucional.

Notícies relacionades

L’acte va comptar amb la cloenda d’Oriol Junqueras, president d’Esquerra Republicana, i amb l’actuació musical del cantautor guixolenc Josep Andújar, «Sé», autor de la cançó dedicada al president Irla Josep Irla a Cas Romagué.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents