Girona en moviment fa una dècada i celebrarà la seva última edició
El festival solidari tindrà lloc del 2 al 5 de juliol amb activitats que combinen les arts escèniques, salut emocional i participació ciutadana
Girona en Moviment celebrarà del 2 al 5 de juliol la seva desena i última edició. El festival solidari, impulsat per la Fundació Oncolliga Girona i l’Associació Cultura en Moviment, posarà punt final a una trajectòria en què ha recaptat més de 170.000 euros per als serveis de suport a les persones amb càncer i les seves famílies.
La programació començarà dijous 2 de juliol amb els tallers Emocions en abstracte i «Farmaciola Musical, centrats en l’art i la musicoteràpia, i amb l’activitat Els vins de la Girona desconeguda, que proposa un recorregut pel Barri Vell. El 3 de juliol hi haurà activitats d’escriptura creativa i biodansa.
El 4 de juliol, la programació inclourà un taller d’hip-hop amb Flavia Sammauro i el laboratori internacional Performing Well Lab – Dance & Performance Resilience, impartit per Eldridge Labinjo. El festival es tancarà diumenge 5 de juliol amb la Gran Gala de Dansa Contra el Càncer al Teatre Municipal de Girona, amb ballarins solistes de companyies com el Ballet de l’Òpera de Milà, el Stuttgart Ballet, el Ballet de l’Òpera de Lyon i el Philadelphia Ballet.
El tancament del festival respon a la voluntat del seu director, David Rodriguez, de donar per acabada una etapa després de deu anys de trajectòria. Segons ha explicat, Girona en Moviment va néixer amb l’objectiu d’apropar la dansa i la salut a la ciutat, i considera que aquest propòsit s’ha complert. Rodriguez també vincula la decisió amb un canvi professional a Suïssa i amb la impossibilitat de mantenir el mateix grau de dedicació al projecte.
En aquesta última edició també pujarà a l’escenari un grup de dones que estan passant o han passat per un procés oncològic i que durant tres mesos han participat en un taller de dansa creativa impartit per la ballarina i professora Natàlia Entrocassi a la seu d’Oncolliga Girona.
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