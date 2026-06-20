L'art visual de Rosa Brugat arriba al Museu del cinema de Girona
L'artista ha presentat a l'equipament gironí dues peces significatives de la seva trajectòria
El Museu del Cinema de Girona ha acollit aquest migdia una projecció de dues peces de videoart de l’artista visual jonquerenca Rosa Brugat, en una sessió que s’ha completat amb un col·loqui posterior a càrrec de Maria Àngels Cabré i del crític d’art Eudald Camps, col·laborador de Diari de Girona.
Brugat hi ha presentat 100 euros/hora, una obra del 2019 centrada en una entrevista a un gigoló que viu a Barcelona i que planteja una reflexió sobre la prostitució masculina, el desig, el sexe i els rols de gènere. La sessió també ha inclòs De l’estrella polar al GPS, del 2024, una peça que proposa un recorregut entre Girona i un poble de Zamora a partir de la memòria, el paisatge i les formes d’orientació.
Les dues obres han permès acostar al públic la línia de treball de Rosa Brugat, vinculada a la reflexió social, la identitat, el cos i la relació entre el territori i l’experiència humana.
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