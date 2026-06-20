L'Estartit s'omple de gom a gom pel tret de sortida de l'Ítaca Sant Joan
Love of Lesbian, Sidonie, Remei de Ca la Fresca, Dan Peralbo i el Comboi i Ryna DJ van aplegar milers de persones a la platja gran
L’Ítaca Sant Joan 2026 va començar ahir a la platja Gran de l’Estartit amb una primera jornada que va reunir Remei de Ca la Fresca, Sidonie, Love of Lesbian, Dan Peralbo i el Comboi, i Ryna DJ. El festival va obrir així la programació de tres dies prevista a l’Estartit, que continuarà aquest dissabte i es tancarà dilluns 23 de juny amb la revetlla.
Un dels moments destacats de la nit va ser el concert de Love of Lesbian, que hi va fer l’última actuació a les comarques gironines dins la gira d’Ejército de Salvación, abans de la pausa anunciada pel grup.
La nit va arrencar amb Remei de Ca la Fresca i va continuar amb Sidonie, que va presentar cançons del seu primer disc íntegrament en català, Catalan Graffiti. Durant l’actuació, la banda va convidar Dan Peralbo i el Comboi a interpretar conjuntament "Odiar".
Després de Love of Lesbian, Dan Peralbo i el Comboi van tancar els concerts amb temes del disc Quin goig. Abans d’acabar l’actuació, el grup va anunciar que Dan Peralbo serà l’artista sorpresa de l’Ítaca Plaça, el nou escenari gratuït que s’estrena aquest dissabte a la plaça de l’Església de l’Estartit. La jornada es va acabar amb una sessió de Ryna DJ.
El festival continuarà aquest dissabte amb l’Ítaca Plaça, amb Sodi, Ypnosi i Dan Peralbo, i a la nit amb els concerts de La M.O.D.A., La Ludwig Band, Carlos Ares, The Molotovs i Hoonine a la platja Gran. La programació de l’Ítaca Sant Joan es tancarà dilluns 23 de juny amb 31 FAM, Cupido, Barry B, Ven’nus i DJ Trapella.
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