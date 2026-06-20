L'empresa gironina Flock Drone Art Studio aconsegueix un rècord Guiness per fer la frase més llarga escrita amb drons
Han dibuixat al cel de Porto el missatge '3100 drones e um propósito: quando sonhamos juntos, nao existe impossível'
L'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto, Portugal. La companyia ha assolit el rècord Guiness a la frase més llarga escrita amb drons després de donar forma al cel el missatge 3100 drones e um propósito: quando sonhamos juntos, nao existe impossível. A més, també ha batut el rècord europeu del major nombres de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. Aquest doble èxit arriba pocs dies després que l'empresa participés en la celebració de la benedicció de la Sagrada Família presidida pel papa Lleó XIV, en què es va encarregar de projectar la figura d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona.
L'espectacle de Flock Drone Art Studio va ser la cirereta del pastís del festival d'acrobàcies aèries de Porto Air Invictus, amb un xou de 12 minuts que va comptar amb figures de l'skyline de la ciutat, models d'avions portuguesos o la bandera del país, entre altres. La frase que els ha valgut el rècord estava formada per 3.097 drons i feia 500 metres d'ample per 150 d'alt, unes dimensions "gegants" que els ha valgut el reputat guardó. Aquesta ha estat reconeguda per Guinness World Records com la més llarga mai escrita mitjançant un espectacle de drons. L'anterior rècord es va fer a Tailàndia el desembre del 2025.
El més complicat, segons indica Fran Arnau, responsable de l'empresa, ha estat la logística de fer sobrevolar més de 3.000 drons al cel. "És l'espectacle més gros i complex que hem fet fins ara. Ha estat un pas endavant molt gran", valora.
Els espectacles aeris amb drons s'han fet cada vegada més habituals. Arnau indica que és una tecnologia nova que s'ha posat a l'abast i que "funciona molt bé". Els drons, diu, tenen un manteniment diari, però es poden amortitzar en pocs anys. A més, permet "emocionar la gent": "la gent sol tenir una reacció molt bona quan ens veu, perquè és molt espectacular... No ho acabes d'entendre fins que ho veus, té una magnitud molt gran", subratlla.
Agenda "plena"
L'empresa, que treballa sobretot a la península i a Europa, arriba a aquest reconeixement internacional després d'haver deixat la seva empremta en alguns dels projectes d'art aeri més destacats dels darrers anys, entre els quals figuren els actes vinculats a la culminació de la Sagrada Família. També participen aquest vespre al festival Ítaca de l'Estartit amb un espectacle amb 500 drons, el més gran fet a la Costa Brava. A banda, també van ser els encarregats de donar la benvinguda al festival LumLab de Sant Feliu de Guíxols amb 300 drons al cel.
Nascuda el 2018 i amb seu a Girona, Flock Drone Art Studio està especialitzada en el disseny i la producció d'espectacles de drons que combinen tecnologia, creativitat i narrativa visual i porten les seves creacions a esdeveniments culturals i institucionals de gran format. Aquest estiu faran un espectacle de drons amb pirotècnia a Gijón, i l'empresa ja té el calendari "ple" pel setembre.
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