Escenaris
Girona celebra el Dia de la Música convertint-se en un concert itinerant
La festa participativa, Viu21Música, ha reivindica la diada posant en relleu els valors culturals, educatius i socials d’aquesta branca artístitca repartint 8 escenaris i 250 intèrprets per tota la ciutat
Durant la tarda d'avui, Girona s'ha convertit en un gran concert; sortir de casa ha suposat, per alguns sense saber-ho, celebrar el Dia de la Música. Coincidint amb el començament oficial de l’estiu, i tot i que passejar pels carrers de la ciutat ha estat feixuc, valia la pena descobrir tots els escenaris que s'han repartit per la ciutat. Per molts, això s'ha convertit en tot un repte, com una gimcana. Així semblava que ho hagi volgut Viu21Música, la festa participativa organitzada per l’Ajuntament de Girona, que ha fet del final de cap de setmana «una reivindicació de la música mostrant la seva importància pel que fa a la cultura, l’educació i, amb tot, pel seu valor social», explicaven des del Centre de Creació Musical La Marfà.
Fins a 250 intèrprets, i 38 formacions i bandes, la gran majoria emergents, aficionats o com a projectes formatius, han volgut participar d’aquesta diada. Gironins i visitants han pogut fer una ullada a la plaça dels Jurats, si el seu gust musical anava més en direcció al rock, el mètal, el punk o el reggae; podien apropar-se al carrer Jaume Pons Martí, és a dir El Sunset Jazz Club si, és clar, tenien una inclinació més forta cap al jazz, o podien anar a la plaça dels Mercaders, El Foment, si sovint gaudeixen més de la música d’arrel, el pop o les havaneres. Per a la cançó d’autor, l’a cappella o la banda sonora, la Casa de la Cultura ha antingut les portes obertes durant més de dues hores, mentre el Centre Cultural La Mercè, s'ha decidit més pel toc clàssic de la jornada. Però no ha calgut saber de racons de la ciutat, no ha fet falta que ningú ho anés a buscar, la música ha sonat, fins i tot, a la Rambla, a l’abast de tothom. Amb tot, no hi havia casella de sortida ni d’arribada, però aquests han estat tots els punts de trobada per poder fer el ple.
Per altra banda, el Parc del Migdia i el Parc Jordi Vilamitjana també han comptat amb les festes organitzades per Rise Up! Associació Reggae Girona, i Puput Fest i Music & Energy, respectivament.
Però si no hi arribaves pel teu propi peu, Viu21Musica ja t’hi portava d’una manera molt nostrada, amb una cercavila itinerant, i més en sintonia amb el dia, ha estat musical. Ben tocades les cinc de la tarda, la Girona Marxing Band ha engegat un recorregut, amb molt de ritme, que ha començat al Pont de Pedra i que acabava a la plaça dels Jurats, passant per la Rambla, el carrer Ballesteries i la plaça Sant Feliu. A poc a poc, l’agrupació caracteritzada per les seves samarretes verdes ha anat aconseguint el seu seguici; a cada cantonada s’hi unia més gent que ballava i, sorpresa, gravava el moment. Tot, començava com una prèvia als concerts, que mentrestant anaven omplint els seus seients de persones, gelats i curiositat.
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