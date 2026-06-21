Festa
L’Ítaca viu una segona revetlla de Sant Joan amb música, estrenes i una nit il·luminada
El Festival, que se celebra a l’Estartit, vivia ahir una jornada que començava a l’hora del vermut a la Plaça de l’Església i acabava a la matinada a la ubicació habitual, la Platja Gran
Durant el dia, el públic va poder gaudir del segon bolo de l’edició de Dan Peralbo i el Comboi, el concert internacional de The Molotovs, un espectacle amb 500 drons o el nou treball de La M.O.D.A.
A cada cop menys hores de la nit de Sant Joan, el Festival Ítaca ja s’ha avançat i porta celebrades dues revetlles. La darrera festa, que no l’última, es va viure ahir amb música, una nova ubicació i, per acabar d’arrodonir, amb un espectacle de 500 drons.
La jornada va començar al migdia al voltant d’un escenari a la plaça de l’Església de l’Estartit, allà es va estrenar l’ÍTACA Plaça, un espai que va portar una de les activitats i moments que més agraden a l’estiu: l’hora del vermut amb la millor companyia. Tot, amb una programació que va acompanyar el bon ambient i les hores de festa al sol, i que va encetar Sodi, una de les bandes guanyadores del Sona9.
Seguidament, van aparèixer en escena, Dan Peralbo i el Comboi, amb un concert semi-sorpresa, que ells mateixos havien anunciat divendres durant el seu concert a la Platja Gran, però que, molta d’altra gent va viure de manera totalment inesperada. Per acabar el vermut musical, Ypnosi va arribar, literalment, amb una festa de l’espuma i, és clar, la seva energia habitual, tot plegat per culminar una estrena que pretén quedar-se les pròximes edicions.
Arribada la nit, i gaudint d’un altre petit plaer estiuenc; la frescor de quan es pon el sol, l’Ítaca es va moure al seu lloc habitual, la platja. D’aquesta manera, van poder aterrar, des de Londres, The Molotovs, amb el seu punk, garage i new wave, o, per contra, Carlos Ares, amb l’arrel folk i el pop alternatiu, que fan del músic gallec un artista revelador i celebrat.
Abans de continuar la festa, el cel de l’Estartit es va convertir en un tel negre il·luminat per llumetes, que es van anar multiplicant fins a convertir-se en 500 focus, mig miler de drons. D’aquesta manera, Flock Drone Art, va portar ahir a la nit una de les imatges mai vistes a la Costa Brava, no d'aquest calibre, un espectacle de coreografies lumíniques que, un any més, es converteix en un dels moments més esperats de l’Ítaca Sant Joan.
Tot i que pocs moments són comparables, els concerts de La M.O.D.A., La Ludwig Band i Hoonie, que van prosseguir l’interval de llums, colors i “uaus”, no es van quedar curts. Amb els seus nous treballs, barrejant estils, procedències i emocions, l’Ítaca ho posa molt difícil, però no impossible, a la nit de dimarts.
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