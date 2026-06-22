Belén López i Manuel Liñan, primers noms d'un FlamenGi que creix
El festival s'alia amb Temporada Alta i el Festival de Cinema de Girona a més d'ampliar seus a Blanes i Figueres
Encara falten mesos perquè comenci la vuitena edició del FlamenGi, el Festival de Flamenc de Girona, que tindrà lloc del 13 al 28 de novembre, però Belén López i Manuel Liñan ja han estat presentats com els primers noms del cartell de 2026. I no són poca cosa. La tarragonina és una de les bailaoras més destacades de la seva generació amb una mescla de tradició i contemporaneïtat; i l'andalús, Premi Nacional de Dansa, oferirà l'ambiciós espectacle "Muerta de amor", amb dotze ballarins en escena. En un dels principals passos endavant del festival, aquesta última actuació està programada en col·laboració amb Temporada Alta. El FlamenGi també estrena vincle amb el Festival de Cinema de Girona, amb qui projectarà un documental.
A l'espera que el setembre es presenti la programació completa, el festival ja ha confirmat que creix inaugurant noves seus a Blanes i Figueres (els darrers anys s'ha estès a Salt, Banyoles, la Bisbal d'Empordà i Celrà, a més de Girona) i reforçant la presència al sud de França. Enguany ho farà sota el lema de "La tardor és temps de flamenc amb talent d'aquí".
L'espectacle de Manuel Liñan apunta a ser un dels plats forts del festival, i tindrà lloc el 16 d'octubre al Teatre Jardí de Figueres. "Muerta de amor" vol ser un viatge coreogràfic al voltant del desig i la intimitat en les relacions humanes, oferint un flamenc d'allò més actual. Amb la presència de Belén López, que actuarà el 14 de novembre a l'Auditori del Centre Cultural La Mercè, el festival suma al seu cartell una bailaora de renom amb experiència als principals teatres, festivals i tablaos d'arreu.
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