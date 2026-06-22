El Festival de Guitarra Girona-Costa Brava anirà dels Dire Straits a la música sefardita
L'edició 2026 presenta un cartell que durà concerts a les comarques gironines del 27 de juny al 27 de setembre
Un estiu més, el Festival de Guitarra Girona-Costa Brava proposa un programa eclèctic pels amants de la guitarra a les comarques gironines. El festival tindrà lloc del 27 de juny al 27 de setembre i combinarà artistes internacionals i de proximitat en un cartell amb música de diferents gèneres (clàssica, jazz, flamenc, tango, folk, boleros, o rhythm & blues), però amb la guitarra sempre com a protagonista. Dos concerts mostren tot el ventall que és capaç de programar aquest festival: El 15 de juliol, música sefardita amb Emma Campàs & Afra Camós, i, el 28, un homenatge als Dire Straits amb Saltors. Els diferents escenaris d'enguany seran a Girona, Palamós, l’Escala, Platja d’Aro, Sant Gregori i Santa Cristina d’Aro
El concert inaugural per aquest estiu tindrà lloc aquest dissabte a la Casa de Cultura de Girona amb una proposta de doble duet de clarinet i guitarra: Ai Ai Graça, de sons llatins; i Bertolini & De Vinco, amb un viatge arreu del món. El 2 de juliol, a la Fundació Valvi, els alemanys Lux Nova Duo (acordió i guitarra) aniran de Bach a Brouwer. L'inici de la programació es concentra a Girona amb el Trio Tico (5 de juliol), l'italià d'ànima llatina Agatino Scuderi (8 de juliol), el folk de Diode (9 de juliol), o els dos mons de Diego Cortés i Rafa Martí (10 de juliol).
També omplen el cartell el duet argentí Tangohyde, les cordes colpejades i polsades de Lazzeri i Mastrini, el flamenc de l'Andreu Domènech Trio, el duet italià Allessi-Sciotto, el ritme de Slidepiano, el cant rus-italià de Pirogova & Agostinelli, els anys cinquanta d'Eduard Carreras i Ànima Negra, la història de Mario Pino, el ritme de Filippo Dall'Asta Gypsy Jazz Trio, el mediterrani de Stefania & Maurizio di Fulvio, el flamenc de Madera Viva Trio, els sons medievals d'Ensemble Musicantes, els boleros de Múñoz & Manzano, les cançons de Colòmbia i el Regne Unit de Francisco Correa i la fantasia anatòlica Mesut Otgen.
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