El Festival Istiu ja ha venut el 80% de les entrades
Ginestà, Andrea Motis, Mazoni i Tomeu Penya oferiran alguns dels concerts més destacats durant la setmana vinent
El Festival Istiu, que se celebra la setmana que ve a Castelló d'Empúries i Empúriabrava, ja ha venut més del 80% de les entrades per als concerts que oferirà. En la programació destaquen els noms de Ginestà, Andrea Motis (en un trio amb guitarres), Tomeu Penya, Mazoni o Alosa, però entre el 29 de juny i el 5 de juliol també actuaran talents emergents com Alba Armengou, Clima, Salva Racero, Ernest Prana, Alverd Oliva, Llum Blancafort, i Wilma's.
Tot plegat, en una sisena edició amb què el festival vol consolidar-se i on manté el model d'actuacions en espais singulars de la localitat com la Basílica de Santa Maria, el Claustre del Convent de Santa Clara, el Pati del Palau dels Comtes, La Llotja, el Poblat Típic o la plaça de les Palmeres d’Empuriabrava.
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