Un FITAG per connectar amb quinze països
Companyies d'Europa, l'Àfrica i Amèrica s'han inscrit al festival, que tindrà lloc del 25 al 30 d'agost i aviat presentarà la programació
El 26è Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) presentarà ben aviat els espectacles preparats per a l'edició del 2026, que tindrà lloc del 25 al 30 d'agost, però, de moment, els organitzadors ja han anunciat que enguany es comptarà amb les propostes de seixanta-cinc companyies de quinze països diferents. La gran majoria, Andorra, Portugal, Polònia, Geòrgia, els Països Baixos, Lituània, Bèlgica, Armènia, Letònia, Suïssa, Eslovàquia i Mònaco, són europeus, però també hi haurà representants de l'Àfrica, amb Egipte, i d'Amèrica, amb Mèxic. Com és habitual, la programació combinarà les propostes internacionals de la mencionada quinzena de països amb produccions de casa, sobretot gironines, però també de la resta de Catalunya, i l'Estat.
Sota el lema de "FITAG Connection" (Connexió FITAG), el festival es repartirà un cop més per diferents escenaris de la ciutat de Girona i, amb la xarxa de FITAG als Municipis, els espectacles arribaran a diferents localitats de la Província, que es donaran a conèixer el dia de la presentació del FITAG.
El FITAG enceta enguany un nou cicle de quatre anys en què vol seguir impulsant el contacte entre grups de teatre i la mobilitat internacional, accions presents des de la primera edició del Festival, el 1998, llavors sota el nom de El Pati. En aquest sentit, de fet, ja s'han establert les bases de col·laboració entre companyies locals i internacionals per a l’espectacle inaugural de l’edició del 2027, i aquest agost es promouran trobades postfunció i sessions d’intercanvi entre els diferents grups.
El festival està organitzat per la Diputació de Girona i coordinat per la Casa de Cultura. També hi col·laboren la Generalitat, l'Ajuntament de Girona, i els ajuntaments de la xarxa de FITAG als Municipis.
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