El Musicant reivindica a Campllong la música del país
El festival, nascut el 2003 per iniciativa d’un grup de veïns, se celebra de dijous a dilluns amb Ginestà, Sau, un concert de pel·lícula, el Quartet Mèlt amb La Principal del Llobregat, Noelia Llorens "Titana" i el Trio Conxita Badia
En un estiu cada vegada més atapeït de festivals, el Musicant de Campllong continua defensant una personalitat pròpia. Ho fa des de la proximitat, amb un format petit i íntim, i amb una idea que l’ha acompanyat des del seu naixement: reivindicar la música de creació catalana de tots els temps. El festival se celebrarà de dijous a dilluns vinent amb cinc concerts i una programació que combina música popular, cançó d’autor, cobla, veus a cappella, música d’arrel i repertori clàssic.
El Musicant va néixer l’agost del 2003, quan un grup de veïns i veïnes de Campllong van impulsar un cicle de quatre concerts un cop acabada la festa major. Més de dues dècades després, aquell projecte associatiu i cultural continua viu i plenament arrelat en un municipi d’uns 500 habitants que ha fet de la vitalitat associativa una de les seves marques. Campllong, situat al sud de Girona, entre mar i muntanya, és capaç d’organitzar cites com la Fira Anual de Primavera, que cada mes d’abril atrau més de 30.000 visitants durant un cap de setmana. El Musicant s’inscriu en aquesta mateixa manera d’entendre el poble: des de la implicació veïnal, la cultura i la capacitat d’acollida.
“Hi ha molts festivals i costa molt organitzar-ne un, però el Musicant és més petit, més íntim, i a Campllong la feina està molt repartida”, explica el seu director, Albert Bosch. La singularitat del cicle és clara: la programació té com a nexe d’unió la música catalana, ja sigui pels compositors, pels intèrprets o pel repertori. Entre els objectius fundacionals hi ha potenciar obres de compositors catalans de totes les èpoques, recuperar partitures inèdites o poc conegudes, donar una plataforma als intèrprets musicals de les comarques gironines i dotar la comarca d’un projecte cultural propi. “Cada festival té la seva personalitat. El que fa especial el Musicant és aquesta preeminència del repertori català”, resumeix Bosch.
Caràcter comunitari
El festival conserva també un marcat caràcter comunitari. La programació es decideix a partir d’una junta formada per veïns i persones vinculades al món cultural, polític i econòmic de la comarca, mentre que l’Ajuntament assumeix la part administrativa, tècnica i contractual. Segons Bosch, aquesta implicació col·lectiva és una de les claus que explica la continuïtat del projecte: “Hi ha gent implicada de manera altruista, com a associació sense ànim de lucre, i també professionals. Això fa que el festival sigui molt operatiu”.
El nucli urbà de Campllong, articulat al voltant de l’església parroquial de Sant Quirze, facilita també el format del festival. Els concerts es reparteixen entre la plaça Catalunya, amb un aforament màxim d’un miler de persones, i l’església, reservada per a les propostes més recollides, amb capacitat per a un centenar d’espectadors. “Són dos mons paral·lels”, diu el director. L’entorn, l’aparcament gratuït a tocar de l’església i la proximitat dels espais ajuden a fer del Musicant una cita còmoda i accessible, pensada per a un públic fidel, familiar i melòman.
Avançat al mes de juny
El Musicant havia començat celebrant-se a finals d’agost, però en els últims anys es va avançar al mes de juny, un canvi que l’organització considera encertat. “El públic està més fresc”, apunta Bosch. El format també s’ha anat consolidant fins als cinc concerts actuals, després d’edicions en què se n’havien fet quatre o sis. L’any passat hi van passar unes 2.200 persones i l’organització confia a moure’s enguany en xifres semblants.
La programació d’aquest any manté la voluntat d’abraçar estils diversos. El primer concert reunirà el Quartet Mèlt amb la cobla La Principal del Llobregat en una proposta poc habitual que combinarà música tradicional i popular actual amb arranjaments per a cobla i quartet vocal a cappella. “Jo no ho havia vist mai”, admet Bosch sobre aquest diàleg entre dues formacions tan diferents.
El segon dia serà el torn de Ginestà, un dels grups més consolidats de l’escena catalana actual, que arribarà a Campllong amb el seu darrer treball, Gira tot igual, però diferent. Sau, un concert de pel·lícula, la reencarnació del mític grup català liderada per Pep Sala, aportarà el vessant més popular i generacional del cartell. El festival també reservarà un espai per a la música d’arrel dels Països Catalans amb la cantautora valenciana Noelia Llorens "Titana", que presentarà la seva mirada sobre cançons populars de la seva terra, arranjades i compostes per ella mateixa.
El tancament arribarà dilluns amb el Trio Conxita Badia, una proposta de format clàssic amb soprano, piano i narradora centrada en la figura de Conxita Badia, una de les sopranos catalanes de referència del segle XX. El fet d’acabar en dilluns no preocupa l’organització. “En el cas d’un concert de música clàssica, els que volen venir ja venen”, afirma Bosch.
Al llarg de la seva trajectòria, pel Musicant hi han passat noms de primer nivell com Marina Rossell, Maria del Mar Bonet, Toti Soler, Albert Guinovart, Lluís Llach, Laura Simó, Elena Gadel, Els Amics de les Arts, Port Bo, Els Montgrins, Els Pets, Blaumut, Beth, Joan Dausà, Balkan Paradise Orchestra, Obeses, Sabor de Gràcia, Manu Guix o Marc Parrot, entre molts d’altres. Una nòmina que explica l’ambició d’un festival discret en dimensions, però sostingut en el temps i fidel a una idea: fer de Campllong un aparador de la música del país.
Per als visitants, el Musicant és també una porta d’entrada a un municipi envoltat de veïnats, pobles amb tradicions, fires i festes, i una oferta gastronòmica vinculada al producte de proximitat. Però el centre continua sent la música. I, sobretot, una manera de fer: la d’un poble petit que, amb constància i implicació, ha consolidat un festival amb veu pròpia dins el calendari cultural gironí.
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