Cultura
Els joves de 18 anys ja poden sol·licitar els 400 euros del bo cultural
El bo cultural jove, que arriba a la seva cinquena edició, amplia la despesa a instruments musicals, material artístic i formació.
Els joves nascuts el 2008 –que ja hagin fet 18 anys o els hagin de fer al llarg del 2026– poden sol·licitar des d’ahir i fins al 31 d’octubre el nou bo cultural jove, que amplia la categoria de despesa a la compra d’instruments musicals, material per a la creació artística o formació.
En un acte celebrat al Teatre Valle Inclán de Madrid, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentat la campanya de publicitat institucional que, en aquesta cinquena edició, porta per lema ‘La cultura la fas tu’ i ha avançat que en aquestes primeres hores almenys 10.000 joves ja ho han sol·licitat a la web habilitada per a això.
Amb aquesta campanya que es basa en la imatge 08, un terme amb què els nascuts aquell any es refereixen a ells mateixos, s’aspira a fer que el bo sigui més accessible i arribi als sectors de població més vulnerables, i per a això el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector.
Es tracta, ha dit el ministre, d’aconseguir que el bo cultural jove sigui "el més democràtic possible i arribi a tots els barris d’Espanya, independentment de la renda i el codi postal".
Per sol·licitar el bo, les persones que compleixen 18 anys el 2026, hauran de registrar-se i fer el procés de sol·licitud a la web https:/ / bonoculturaljoven.gob.es
Gairebé 4.000 entitats
A partir de la concessió de l’ajuda, els joves disposen d’un any per utilitzar els 400 euros a les 3.952 entitats adherides de tot Espanya. El bo cultural funciona com un targeta prepagament que el beneficiari pot tenir de forma virtual al mòbil o rebre de forma física al seu domicili.
El ministre de Cultura va remarcar que el bo vol fomentar la cultura amb un rol més actiu i participatiu: "Ampliem l’horitzó perquè volem que no solament serveixi per accedir a la cultura, sinó també per fer-ne".
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