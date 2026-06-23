Faixedas i Xuriguera estrenen un espectacle fresc per a les nits d’estiu
Els dos actors i humoristes fan girar Un xou no fa istiu, una proposta lleugera i participativa que conviu amb la gira teatral de Les mares i d'altres projectes
Fel Faixedas i Carles Xuriguera han après, després de gairebé tres dècades d’ofici, que no tots els escenaris demanen el mateix. No és igual actuar en un teatre, amb el públic assegut i predisposat a entrar en una proposta més elaborada, que fer-ho en una festa major, en un pavelló, en un envelat o en una plaça de poble, una càlida nit de juliol. Per això, els dos humoristes han decidit multiplicar-se i presenten, aquests dies, Un xou no fa istiu, un espectacle fresc, lleuger i pensat expressament per a la temporada de festes majors. “Nosaltres sempre diem que tenim dos oficis: fer d’actors durant l’hivern i fer d’actors a les festes majors”, resumeix Faixedas.
La idea neix després de tres anys de gira amb Festa grossa, un muntatge que, segons l’actor, ja havia arribat al final del seu recorregut natural. Calia renovar el repertori d’estiu i trobar una fórmula que mantingués l’esperit popular, directe i desacomplexat que Faixedas i Xuriguera han convertit en marca de la casa. “Diferenciem molt la nostra feina entre els tres mesos d’estiu, quan actuem en festes majors, pavellons, envelats o places, i la resta de l’any, quan fem teatres”, explica. D’aquí surten dos tipus d’espectacles: un de més teatral, amb una estructura tècnica i dramatúrgica més complexa, i un altre d’estiu, més lleuger, “d’humor pur i dur” i amb menys necessitat que l’espectador “hagi de pensar massa res”.
Riure està garantit
Un xou no fa istiu s’inscriu en aquesta segona categoria. És una proposta pensada per fer riure, per jugar amb el públic i per adaptar-se a cada poble i a cada context. El punt de partida és un programa de ràdio que, en realitat, no s’acaba de fer mai del tot. La tria no és casual. Faixedas i Xuriguera fa 26 anys que fan ràdio, junts o per separat, des que l’any 2000 fitxaven per RAC1. Des d’aleshores han passat per programes d’esports, magazins, La renaixença, El matí de Catalunya Ràdio i altres espais, sense deixar mai de pujar als escenaris. “La ràdio sempre ens ha agradat molt. Quan pensem formats per posar a l’escenari, vam trobar que podíem vestir les històries com si fóssim en un estudi fent ràdio en directe”, diu.
L’espectacle va fer una preestrena a Hostalric i es va estrenar a Cabrianes, que ha estat un dels llocs on s’ha acabat de treballar i provar el muntatge. A partir d’aquí, Faixedas i Xuriguera el faran rodar durant tot l’estiu, combinant-lo amb altres propostes. Una d’elles és Les mares, un espectacle molt més teatral i tancat, amb més estructura, més treball de posada en escena i un recorregut que encara té vida per davant als teatres. L’altra és Faixedas i punt, el monòleg que l’actor fa des de fa set anys i que manté en cartell perquè és una proposta àgil, còmoda i adaptable a molts espais. “És un monòleg on explico coses més personals de la meva vida amb humor, i funciona molt bé”, explica.
La comoditat, per Faixedas, no depèn tant del format com de saber llegir on actua. “El que he après al llarg d’aquests gairebé trenta anys és que abans de sortir has de saber on ets. En una festa major, el públic vol més gresca, vol que interactuïs amb ells. En un teatre com el Poliorama de Barcelona, el públic és més teatral, més exigent. A la festa major, la gent va a passar-s’ho bé i vol riure”, afirma. Aquest coneixement de l’ofici és el que els permet moure’s amb naturalitat entre registres diferents. Les mares pràcticament no admet improvisació perquè és un espectacle més tancat; en canvi, els muntatges d’estiu els permeten obrir finestres a la bogeria, comentar coses del poble, parlar amb els espectadors o fins i tot jugar amb algú que arriba tard. “A la gent li agrada molt això”, diu.
Faixedas també reivindica el paper del teatre popular en les festes majors, però reclama que es faci amb condicions. Assegura que amb els anys han aconseguit que molts ajuntaments entenguin que no tot s’hi val i que un espectacle necessita un mínim de respecte tècnic i escènic. “Reivindiquem la festa major, però també que l’ajuntament t’estimi i et tracti bé. Que no et posin a la plaça de la Vila mentre hi ha bars oberts o cotxes passant”, defensa. Aquest any, de fet, han rebutjat actuacions en llocs on no se’ls garantien aquestes condicions. També han decidit no actuar en espectacles gratuïts. “La cultura val diners. No és només per poder viure’n, és pel respecte. Quan l’entrada és gratuïta, la gent no respecta igual el que està actuant”, assegura.
Festivals d'estiu
Aquesta mirada sobre l’ofici també travessa els festivals que dirigeix, com el Riures de Calonge i Sant Antoni, que aquest estiu tornarà a portar humor en català a la Costa Brava. A més acaben de tancar amb èxit el festival Cardagràcia, la continuació del Festimams que ha afegit Olot a la seu de Girona. Faixedas defensa que hi ha públic per a aquest tipus de propostes i que l’humor continua sent una eina molt potent per trobar-se, compartir i fer comunitat. En paral·lel, ell i Xuriguera continuaran fent carretera amb Un xou no fa istiu, mentre Les mares manté la seva vida als teatres.
Pel que fa al futur, no hi haurà un nou gran espectacle teatral de Faixedas i Xuriguera de manera immediata. L’actor situa una possible nova creació cap a finals del 2027 o principis del 2028. Després d’uns anys intensos, amb ràdio, festivals i teatre, prefereixen agafar aire, espaiar les estrenes i deixar que les idees madurin. Mentrestant, tenen feina per endavant: fer girar Les mares, treure al carrer Un xou no fa istiu i continuar defensant un humor de proximitat, capaç d’adaptar-se tant a un teatre com a una nit de festa major.
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