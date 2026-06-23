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La Fundació Cuixart presenta un cicle d’art, música i gastronomia

La iniciativa compta amb els artistes visuals Pep Ribé, Om Barbarà, Cae Piñol, Àlex Pallí i Enric Iglesias del 27 de juny al 28 d’agost

Pep Ribé, l'artista que participarà en la inauguració del cicle.

Pep Ribé, l'artista que participarà en la inauguració del cicle. / Fundació Cuixart

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

L’Espai Cuixart de Palafrugell ha presentat una nova proposta per aquest estiu on mesclarà art, música i gastronomia. Es tracta d’AcCent Cuixart, un cicle cultural del 27 de juny al 28 d’agost que vol fer d’espai de trobada en el marc de la celebració dels cent anys del naixement de Modest Cuixart. La programació consta de deu vetllades en què diferents artistes visuals (Pep Ribé, Om Barbarà, Cae Piñol, Àlex Pallí i Enric Iglesias) establiran un diàleg amb l’univers de Cuixart i les seves pròpies obres.

Tot plegat s’acompanyarà d’una programació musical amb Myriam Swanson & Jordi Mena (blues soul), Warren Walker (acid jazz), Cristina Florido Cia (flamenc), LAAZA (pop), Just For Funk (funky), Maria Sigaa (african music), Xiripa Combo & Juliette, Wax & Boogie (boogie boogie), Lucila Ruiu (indie folk) i Dj Carlos Bayona, mesclant els diferents llenguatges artístics amb els estils musicals.

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La inauguració, aquest dissabte, serà amb un action painting de Pep Ribé, que es basarà en una obra de Modest Cuixart. Tot plegat, al ritme del Dj Sound Sistem i del tribut immersiu a Pink Floyd de Jaume Vilaseca i David Soler. El cicle AcCent Cuixart tindrà lloc als jardins de l’Espai Cuixart.

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