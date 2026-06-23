“Jo no soc Hamlet”, thriller de la Catalunya industrial, s’endú el “Llamps i Tintes!”
Joan Gómez Ponsetí i Txell Darné Teixidor són els autors de l'obra que es publicarà en la col·lecció amb els guanyadors de les cinc edicions anteriors
El concurs de còmic i novel·la gràfica de la Diputació de Girona, el “Llamps i Tintes!”, ha reconegut, en la seva cinquena edició, el projecte Jo no soc Hamlet, de Joan Gómez Ponsetí i Txell Darné Teixidor. L’obra és un thriller de misteri ambientat en la Catalunya industrial de principis del segle XX, enmig de la lluita obrera i sindical de la vaga de la Canadenca i amb l’ombra de la Primera Guerra Mundial.
Fermí, el protagonista, és fill d’un important industrial tèxtil de Salt. Els seus amics li diuen Hamlet per la seva fal·lera per Shakespeare, però quan el pare apareix mort en circumstàncies estranyes en un hotel de París i, poc després, el seu oncle es casa amb la seva mare apropiant-se del negoci familiar, el pseudònim es torna d’allò més escaient. Tot i que el context i els fets històrics són reals, la trama i els esdeveniments són completament ficcionals, expliquen els autors.
Gómez Ponsetí és dissenyador gràfic, dramaturg, director teatral, actor i escenògraf. Ha escrit i adaptat diverses obres, entre les quals algunes de Shakespeare. El Teatre Municipal de Girona, La Planeta, La Factoria de Banyoles o La Seca - Espai Brossa han acollit representacions seves. Darné Teixidor és dissenyadora i il·lustradora especialitzada en literatura infantil, jocs i joguines per a públic familiar, col·laboradora de revistes com Cavall Fort i El Tatano, així com el programa Una mà de contes de 3Cat. Tots dos treballen plegats des del 2005 sota el nom de Canseixanta i han rebut diversos premis en els mons del disseny gràfic i les arts plàstiques, com el Premi Laus de Plata, el Premi Raima d’il·lustració i el Premi al millor joc de taula en català per Ready, Steady, Go!.
6.000 euros de premi
Jo no soc Hamlet s’ha endut el reconeixement per damunt dels altres nou projectes presentats, convencent un jurat format pel Consell Assessor de la col·lecció «Josep Pla» de la Diputació de Girona. El “Llamps i Tintes!” està guardonat amb un premi de 6.000 euros a destinar, en el marc d’un any, en el desenvolupament de l’obra, que es publicarà dins la col·lecció que duu el mateix nom que el reconeixement. La tardor de 2022 va publicar-se El bròfec, de l’escriptor Adrià Pujol i la il·lustradora Laia Baldevey; a què van seguir Somnis entre la boira, d’Àngel Marí i Lluís Recasens; La cuirassa, de Laura Reixach; Foc creuat, del dibuixant Marc Vicens; i, a partir de la tardor vinent, Virtuts sintètiques, d’Aleix Pons, guanyador de l’any passat inspirat en la primera obra de ciència ficció en català.
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