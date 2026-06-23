L'humor en català ven més entrades que mai al Cardagràcia
El vell Festimams, ara amb un nou nom, exhaureix totes les butaques per a veure els grans humoristes catalans en la seva arribada a Olot
El festival d’humor de Girona i Olot Cardagràcia, continuador del Festimams, ha tornat a ser un bon baròmetre de la salut de l'humor en llengua catalana, especialment a la Província de Girona, és clar. El cap de setmana va tancar una desena edició en què ha venut 3.000 entrades, més que mai, i exhaurit butaques en els cinc espectacles al Teatre Principal d’Olot. El cartell també comptava amb set propostes a Girona, duent a la província alguns dels grans humoristes de Catalunya com Peyu, Magí Garcia, Míriam Tirado, Elisenda Pineda, Alba Segarra, o les parelles d’Albert Om i Joan Maria Pou, i Fel Faixedas i Carles Xuriguera. Faixedas, de fet, està al capdavant de la promotora que organitza el festival, i n’és el director.
Més enllà del canvi de nom (de Festimams a Cardagràcia), aquesta desena edició ha servit per ampliar el festival amb els espectacles a Vilablareix i, sobretot, Olot, on el públic va respondre de valent. La seu garrotxina ha exhaurit entrades en tota la seva programació: Peyu, amb La niña bonita; Albert Om i Joan Maria Pou, amb Què t'ha passat?; Magí Garcia (Modgi), amb Quanta dignitat; Fel Faixedas i Carles Xuriguera, amb Les mares, també dut a Vilablareix; i Del Gremi, amb Bufa-me-la. Xous com el de Magí Garcia, a més, van servir per apropar el públic jove al festival.
Fel Faixedas, director del Cardagràcia, va assegurar que “estem molt contents de com ha anat aquesta desena edició del Festimams (ara Cardagràcia). Després de deu anys de feina, hem venut més entrades que mai, i això és una gran satisfacció”. A més, va destacar com els fa “especial il·lusió la magnífica acollida que ha tingut el festival a la Garrotxa, on hem comprovat que hi havia ganes d'humor en català i de compartir aquesta proposta amb el públic”. Sobre Girona, Faixedas va afegir que “ha tornat a demostrar que Cardagràcia ja forma part del seu calendari cultural i que hi ha un públic fidel que ens acompanya any rere any”.
Tot plegat fa que el director miri al futur engrescat: “Fa deu anys que treballem per portar humor en català als escenaris, quan encara no era una aposta tan habitual com ara. Hem defensat aquest projecte des del primer dia i veure que avui el públic respon d'aquesta manera ens confirma que anàvem pel bon camí. Tot això ens dona energia per continuar creixent i fent riure molta gent durant molts anys més”.
El festival també compta amb un premi per a reconèixer trajectòries o aportacions destacades en l’humor català. Enguany, el Premi Cardagràcia va ser per a l’il·lusionista i humorista Màgic Andreu.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Algun cop se’m van insinuar, però ara, a 70 anys, follo de memòria»
- La Guàrdia Civil suprimeix la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava i provoca el malestar dels alcaldes
- El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava: platja, natura i més de 1.100 parcel·les
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell amplia la programació amb una cantadeta escolar
- L'Orquestra Maravella celebra 75 anys de música i caliu al seu poble
- Els arquitectes gironins que fan negoci escanejant edificis amb làser
- Queda desert el lloc de director de la presó de Figueres després de la renúncia arran dels tres suïcidis d’interns
- Necrològiques del 22 de juny