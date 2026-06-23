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Mor Anna Donato, pionera de Ràdio Girona, als 89 anys

Va entrar a l'emissora amb 19 anys convertint-se en una de les seves veus històriques i va ser clau en la recuperació dels Pastorets a Girona

Anna Donato a casa seva, durant una entrevista.

Anna Donato a casa seva, durant una entrevista. / Josep Plazas i Josep Guardiola

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Redacció

Redacció

Anna Donato, una de les grans veus de la història de Ràdio Girona, va morir ahir als 89 anys. La locutora va entrar a l'emissora amb només 19 anys, acompanyant Narcís Jordi Aragó al Resurrèxit, i va fer part de la generació que va consolidar la ràdio amb més trajectoria a Girona participant en diversos programes, com l'Stadium d'Ernest Mascort.

Donato va realitzar tota mena de tasques a Ràdio Girona, substituint locutores titulars en dies festius i períodes de vacances durant set anys d'allò més intensos en què també copiava guions de teatre i preparava material per a diversos programes de l'emissora. Era una època de plantilles curtes i Donato va demostrar una passió i implicació que encara avui es recorden.

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A la Ràdio també va conèixer qui seria el seu marit, Joan Ribas, mort fa cinc anys i un dels responsables dels populars Pastorets radiofònics. Ribas, i els germans Anna i Salvador Donato van ser ànimes de la recuperació dels Pastorets a Girona amb el grup Proscenium, a què Anna Donato va estar molt vinculada tot i haver deixat Ràdio Girona després del seu casament. Seguint l'estela de la seva mare, Anna Donato també va encarregar-se durant anys del vestuari dels Pastorets.

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