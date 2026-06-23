Olot, centre internacional d’arquitectura
La capital garrotxina acull una nova edició de l’RCR Summer Workshop, enguany en el marc de la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura de Barcelona
Olot esdevé cada estiu un dels grans pols internacionals d’arquitectura amb els diferents tallers organitzats per l’estudi garrotxí RCR arquitectes, però enguany, amb Barcelona sent Capital Mundial de l’Arquitectura, i les celebracions de l’any Gaudí i el Congrés Mundial de la UIA, l’RCR Summer Workshop i el Programa Obert de conferències prenen una dimensió encara més gran. El lema d’aquesta edició, que serà la 19a del Workshop Internacional d’Arquitectura i Paisatge i la 14a del de Fotografia, és “L’experiència de l’espai”, i vol proposar una reflexió sobre la manera com s’habita i es percep el món. Tot plegat, és clar, en relació amb l’arquitectura, pensant i analitzant quin rol hi té. Així, es vol donar continuïtat a “Atmosferes”, lema del 2025.
El taller d’Arquitectura i Paisatge, dirigit per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, fundadors d’RCR arquitectes i Premis Pritzker 2017, convidarà els seus setanta alumnes a endinsar-se en els processos creatius i la metodologia de treball d’RCR, en què l’espai juga un paper important, així com la cultura del lloc. Sabent això, els participants hauran de desenvolupar les seves propostes arquitectòniques. L’estudi en proposa de diferents entre Olot i Santa Pau: Un dels exercicis centrals, per exemple, consistirà a activar la relació d’Olot amb la natura a través de la transformació dels edificis situats als carrers Fontanella 21 i 23 i dels espais adjacents; i un altre treballarà sobre el Castell de Santa Pau.
En paral·lel, també hi haurà vint-i-sis participants (més que mai) en el taller de Fotografia, dirigit per Hisao Suzuki, figura reconeguda de la fotografia arquitectònica contemporània. Es combinarà teoria i pràctica per aprendre a captar com l’arquitectura, la llum, els materials i la memòria configuren la percepció dels llocs.
De tot el món, a la Sagrada Família
Un total de noranta-sis estudiants i professionals d’arreu del món participaran en els tallers internacionals d’Arquitectura i Paisatge i de Fotografia dirigits per RCR arquitectes i Hisao Suzuki entre el 26 de juny i l’11 de juliol. Bona part dels representants internacionals provenen d’Amèrica (46%), sobretot de Mèxic, però també de Xile i l’Argentina. Europa, tot i ser la seu, aporta un 29% dels estudiants. La majoria venen de Catalunya i l’Estat, així com Itàlia, França o Hongria. L’Àsia, amb un 22% dels participants, tampoc es queda curta, i duu alumnes de l’Índia, la Xina, l’Azerbaidjan, Indonèsia, l’Iran, el Japó, Kuwait, Palestina i Taiwan. Austràlia i Nova Zelanda també faran part del curs. Part d’aquesta mobilitat és deguda a les 30 beques internacionals en col·laboració amb universitats d’arreu per a participar en els tallers.
Tots els participants faran diverses visites a algunes de les obres més destacades d’RCR arquitectes, a més d’altres activitats com conferències o l’excepcional trobada d’Aranda, Pigem i Vilalta amb la també Premi Pritzker (2010) Kazuyo Sejima, cofundadora de l’estudi SANAA. L’acte tindrà lloc aquest dissabte a Barcelona sota el títol “Diàleg arquitectònic entre patrimoni i contemporaneïtat a la Sagrada Família” i s’emmarca en la programació de l’Any Gaudí 2026 i de la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura.
Cicle de Conferències
En paral·lel als tallers, RCR arquitectes organitza el cicle de conferències “so, arquitectura i trajectòries compartides”, amb tres mirades que volen ser complementàries sobre l’arquitectura contemporània. El músic i gestor cultural Enric Palau reflexionarà sobre les relacions entre el so i l’espai; l’arquitecte Junya Ishigami compartirà la seva visió d’una arquitectura on es dilueixen els límits entre natura, paisatge i experiència humana; i vint antics membres d’RCR arquitectes mostraran com l’experiència viscuda a l’estudi ha influït en les seves trajectòries professionals arreu del món.
Totes elles són part del Programa Obert, que també programa la vuitena edició del cicle audiovisual Matèria Bosc, de videocreacions curtes. S’ha fet una convocatòria internacional d’obres centrades en ecosistemes forestals i entre les peces seleccionades destaquen Fora, dins del bosc, de Sarah Misselbrook, sobre les tensions entre interior i exterior, pertinença, territori i desplaçament; i Les nostres arrels, d’Ivan Morales Jr. (Richard There), d’animació i autobiogràfica, sobre els vincles entre les persones i la natura a través de records i somnis.
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