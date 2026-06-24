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El festival Ítaca Sant Joan reuneix 15.000 persones durant tres dies a la platja Gran de l’Estartit

31 FAM, Cupido, Barry B, Ven'nus i DJ Trapella tanquen una nova edició després de tres jornades de concerts

Concert de 31 FAM al festival Itaca Sant Joan

Concert de 31 FAM al festival Itaca Sant Joan / Festival Itaca Sant Joan

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ACN

ACN

L'Estartit

El festival Ítaca Sant Joan ha reunit 15.000 persones durant tres dies a la platja Gran de l’Estartit. Les actuacions durant la revetlla van anar a càrrec de grups com 31 FAM, Cupido, Barry B, Ven'nus i DJ Trapella. L’edició d’enguany arriba després que el 2025 s’assolís el rècord històric d’assistència “marcat pel fenomen” d’Oques Grasses. L’organització ha destacat que aquest any s’ha “assolit el repte de revalidar el model” i “mantenir-se com una de les grans cites de l’inici de l’estiu. A banda de les actuacions musicals, també es va encendre la tradicional foguera de Sant Joan, envoltada de petards, coets i focs artificials. També hi ha hagut un espectacle de 500 drons de Flock Drone Art Studio.

"Veníem d'una edició absolutament extraordinària i sabíem que el gran repte era revalidar el projecte. Estem molt agraïts al públic per continuar confiant en ÍTACA”, ha destacat el codirector artístic del festival, Fran Arnau.

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Durant l’esdeveniment, es va estrenar l’Itaca Plaça, un vermut musical al centre de l’Estartit que “va superar totes les expectatives” i que “neix amb clara vocació de continuïtat”.

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