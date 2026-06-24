El Govern posa en marxa una nova edició de 'Llegir té premi' per fomentar la lectura entre infants i joves a l’estiu
Els participants poden guanyar punts i obtenir objectes com rellotges intel·ligents i lot de llibres
El Departament de Cultura posa en marxa aquesta setmana una nova edició del programa "Llegir té premi" per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l’estiu i apropar el servei de les biblioteques Poden participar-hi fins a 2.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública i s’organitza categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys, i una tercera per a equips. Els participants poden seleccionar més de 1.116 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts, aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l’avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis.
Des de les biblioteques públiques de Catalunya fan el seguiment virtual de l’activitat lectora dels seus usuaris i poden fer recomanacions i animar-los a mesura que llegeixen i progressen en el joc.
L’organització enviarà a les seves biblioteques de referència els premis físics: rellotges intel·ligents, punts de llibre i lots de llibres infantils i juvenils perquè els usuaris puguin anar a recollir-los.
Subscriu-te per seguir llegint
- El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava: platja, natura i més de 1.100 parcel·les
- La banyolina Laura Tallada, millor nota de les PAU de Catalunya: 'Estic en xoc, no m'agrada ser el centre d'atenció
- Mor un conductor d'un camió en xocar amb un altre camió a l’AP-7 a Riudellots
- Necrològiques del 23 de juny
- Un ferit crític en un xoc per encalç entre dos camions a la C-25, a Arbúcies
- El millor any d’Hipra: factura més de 500 milions d'euros i guanya 53,9 milions
- Els millors plans per a passar una bona revetlla de Sant Joan a les comarques gironines
- Endesa talla la llum de manera preventiva en diversos punts de Girona pels incendis