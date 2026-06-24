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El Govern posa en marxa una nova edició de 'Llegir té premi' per fomentar la lectura entre infants i joves a l’estiu

Els participants poden guanyar punts i obtenir objectes com rellotges intel·ligents i lot de llibres

Un taller de contacontes a la biblioteca de la Fundació Joan Miró.

Un taller de contacontes a la biblioteca de la Fundació Joan Miró. / ACN

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ACN

ACN

El Departament de Cultura posa en marxa aquesta setmana una nova edició del programa "Llegir té premi" per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l’estiu i apropar el servei de les biblioteques Poden participar-hi fins a 2.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública i s’organitza categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys, i una tercera per a equips. Els participants poden seleccionar més de 1.116 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts, aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l’avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis.

Des de les biblioteques públiques de Catalunya fan el seguiment virtual de l’activitat lectora dels seus usuaris i poden fer recomanacions i animar-los a mesura que llegeixen i progressen en el joc.

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L’organització enviarà a les seves biblioteques de referència els premis físics: rellotges intel·ligents, punts de llibre i lots de llibres infantils i juvenils perquè els usuaris puguin anar a recollir-los.

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