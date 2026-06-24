Circ
L'Escala estrena un cicle de circ contemporani amb cinc espectacles de tardor
Butaques de Primavera tanca la primera edició amb totes les localitats exhaurides als tres espectacles programats
L'Escala posarà en marxa aquest any Butaques de Circ, un nou cicle dedicat al circ contemporani que incorporarà cinc propostes a la programació cultural del municipi. La iniciativa neix amb l’objectiu d’ampliar l’oferta d’arts escèniques i acostar aquesta disciplina a nous públics.
La programació inclourà Eh?!, de Flying Pikmis, una proposta de circ acrobàtic amb data encara per determinar. El 18 d’octubre es podrà veure Lua, d’Alba Sarraute, una peça sense paraules que combina clown, moviment i música en directe. El 14 de novembre serà el torn de Pífia, de la companyia Tota Pedra, un espectacle de circ i humor físic inspirat en situacions del món laboral.
El cicle continuarà el 5 de desembre amb dues propostes. D’una banda, U.F.A, de Cris Clown, un espectacle de carrer de format íntim basat en l’absurd i la interacció amb el públic. De l’altra, Triplette, de LaBú Teatre i Cris Clown, una peça de teatre visual i gestual sobre la vida i el pas del temps a través de tres pallassos.
La creació de Butaques de Circ s’emmarca en l’adhesió de l’Ajuntament de l’Escala al II Pla d’Impuls del Circ de Catalunya 2023-2026, una iniciativa impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya. Aquesta incorporació s’ha formalitzat amb un conveni que permetrà desenvolupar accions de suport a la programació de circ contemporani i reforçar la presència d’aquest llenguatge escènic al municipi.
Balanç de Butaques de Primavera
L’Ajuntament de l’Escala i Kabuts també han fet balanç de la primera edició de Butaques de Primavera, plantejada com una prova pilot per valorar la resposta del públic i la viabilitat d’una programació estable d’arts escèniques a la Sala Polivalent.
Els tres espectacles programats han exhaurit totes les localitats disponibles i han rebut una valoració positiva dels espectadors, segons l’organització. A partir d’aquests resultats, l’Ajuntament i Kabuts estudien fórmules per donar continuïtat al projecte de cara a la tardor i preparar la temporada 2027. La programació es finança amb pressupost municipal, la recaptació de les entrades i els programes de suport disponibles per al municipi.
Tota la programació de Butaques es pot consultar a al web butaques.cat. La venda d’entrades s’obrirà l’1 de setembre.
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