Sam Mendes roda a Palamós part de la seva tetralogia sobre els Beatles
Paul Mescal interpreta Paul McCartney, Barry Keoghan es posa en la pell de Ringo Starr, Harris Dickinson dona vida a John Lennon i Joseph Quinn encarna George Harrison en un ambiciós projecte que arribarà als cinemes l'abril de 2028
La platja de Castell i el seu entorn, a Palamós, es van convertir fa quinze dies en rodatge d'una gran superproducció cinematogràfica. El director britànic Sam Mendes, un dels noms més importants del cinema contemporani, hi va rodar part de la seva ambiciosa tetralogia sobre els Beatles, una producció de quatre pel·lícules independents, cadascuna narrada des del punt de vista d’un dels membres de la banda de Liverpool: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr.
El rodatge es va fer enmig d’un secretisme absolut, com és habitual en una producció d’aquesta dimensió, i va tenir com a escenari el litoral de Castell i el seu entorn natural. La zona, segons ha apuntat el portal Qué! va servir per recrear una estada dels Beatles a les Illes Verges l’any 1964, quan Paul McCartney i Ringo Starr van passar uns dies de vacances amb les seves parelles a bord del iot Happy Days. La llum, el paisatge i el caràcter d’aquest tram de la Costa Brava han permès convertir Palamós en un plató al servei d’una de les pel·lícules més esperades dels pròxims anys, que arribarà als cinemes l'abril de 2028.
Projecte sense precedents
La presència de Mendes a Palamós situa el municipi dins d’un projecte cinematogràfic sense precedents. No es tracta d’un biopic convencional sobre els Beatles, sinó d’una aposta de gran format: quatre llargmetratges interconnectats que explicaran la història del grup a partir de quatre mirades diferents. El projecte ha generat una enorme expectació tant per l’ambició del plantejament com pel repartiment escollit.
Paul Mescal interpreta Paul McCartney, Barry Keoghan es posa en la pell de Ringo Starr, Harris Dickinson dona vida a John Lennon i Joseph Quinn encarna George Harrison. Les primeres imatges filtrades del rodatge en diferents punts de Catalunya han permès veure part del desplegament de la producció, que també ha passat per altres localitzacions del país (Barcelona, Tarragona, Salou) per recrear escenes de platja, passejos marítims i grans moments vinculats a la beatlemania dels anys seixanta.
En el cas de Palamós, el rodatge reforça la capacitat de la Costa Brava per atreure grans produccions internacionals. La platja de Castell, un dels espais més emblemàtics i preservats del litoral gironí, ha tornat a demostrar el seu potencial cinematogràfic per la singularitat del paisatge. Aquesta vegada, però, ho ha fet vinculada a un imaginari universal: el dels Beatles, probablement la banda més influent de la història de la música popular.
Mendes, guanyador de l’Oscar per American Beauty i responsable de títols com Skyfall, Spectre, 1917 o Camino a la perdición, afronta amb aquesta tetralogia un dels reptes més grans de la seva carrera. La història dels Beatles s’ha explicat moltes vegades en documentals, llibres i pel·lícules, però mai amb una aposta d’aquesta magnitud: quatre films, quatre protagonistes i una mateixa llegenda vista des de perspectives diferents. El pas del rodatge per Palamós s’ha viscut amb discreció i amb pocs detalls públics, però la seva rellevància és evident i fins i tot es va convidar a diverses persones del municipi a participar-hi fent d'extres.
Girona i comarques, un plató de luxe
En poques setmanes de diferència, Girona i les seves comarques s'estan consolidant com un gran plató de produccions cinematogràfiques de primera divisió. A primers de juny el Barri Vell de la capital es va transformar per acollir, també amb el màxim secretisme, el rodatge de la sèrie d'Amazon Prime Video "Tomb Raider", amb Sophie Turner de protagonista. El mes que ve Girona també serà escenari d'algunes escenes de la versió amb personatges reals de l'èxit de la Disney, "Enredados" (fa setmanes es van celebrar càstings multitudinaris per fer-hi d'extres). La tetralogia dels Beatles s'afegeix a la febre.
Subscriu-te per seguir llegint
- El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava: platja, natura i més de 1.100 parcel·les
- La banyolina Laura Tallada, millor nota de les PAU de Catalunya: 'Estic en xoc, no m'agrada ser el centre d'atenció
- L'alcalde d'Arbúcies rebrà la British Empire Medal del rei Carles III per mantenir la memòria de l'accident aeri del Montseny
- Mor un conductor d'un camió en xocar amb un altre camió a l’AP-7 a Riudellots
- Necrològiques del 23 de juny
- Un ferit crític en un xoc per encalç entre dos camions a la C-25, a Arbúcies
- El millor any d’Hipra: factura més de 500 milions d'euros i guanya 53,9 milions
- Els millors plans per a passar una bona revetlla de Sant Joan a les comarques gironines