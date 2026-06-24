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El viatge de Bertolini & De Vinco tanca el Música al Gironès

El duet italià posa punt final, dissabte a Flaça, a una tercera edició del festival que ha programat una dotzena de concerts des del març

El duet italià Bertolini &amp; De Vinco

El duet italià Bertolini & De Vinco / Música al Gironès

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

El duet italià Bertolini & De Vinco i el seu viatge "entre ritmes i sons del món" posaran punt final, aquest dissabte a l'Església de Sant Cebrià de Flaçà (19.30 h), a la tercera edició del Música al Gironès. El festival ha programat una dotzena de concerts des del mes de març i, per tancar el cartell, proposa Viatjant... a través de ritmes i sons d'arreu del món, una actuació del clarinetista Raffaele Bertolini i la pianista Antonella De Vinco, que aprofitaran la gran acústica de l'espai.

Com tots els concerts del Música al Gironès, l'entrada serà lliure, amb taquilla inversa. Els altres artistes a passar pel festival aquest 2026 han estat el Duo Mel, Riflessi Sonori, Stanislav Surin, Trio Clau de Llum, Alena & Josep Duo, Liza Wuyts & Bech, Fortecello, el quartet Catalinka, Rimma Khismatullina & Anna Balvak, Trio Gardènia, i Josep Manzano. Les propostes han anat des dels cants ortodoxos fins als grans guitarristes catalans, passant per la fusió de clàssica i flamenc, l'orgue, o el jazz.

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