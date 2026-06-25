Kiko Veneno obre una refrescant (a)phònica de Banyoles
El festival, que s’allargarà fins diumenge, programa una trentena de propostes amb L’arannà, Alosa, gavina.mp3 o Minibús Intergalàctic
L’(a)phònica de Banyoles arrenca avui amb un dels seus grans caps de cartell, Kiko Veneno. El figuerenc, tot un clàssic, actuarà al vespre al Club Natació Banyoles presentant les cançons del seu nou disc, que publicarà a finals d’aquest any. Serà el seu primer concert a comarques gironines amb el nou repertori i servirà per encetar una programació amb una trentena de propostes i el retorn dels concerts a bord de la barca Tirona per l’estany set anys després (n’hi haurà dos de dobles, l’un amb Quim Carandell i l’altre amb Raquel Lúa, tots amb entrades exhaurides). Alguns dels altres noms destaquen que passaran aquest cap de setmana per la capital del Pla de l’Estany són el duet ganxó-eivissenc L’arannà, la banda gironina Minibús Intergalàctic, Alosa, gavina.mp3, Lorena Álvarez o El Petit de Cal Eril.
Més de la meitat dels concerts són d’accés gratuït, però pel que fa als de pagament, a més de Carandell i Lúa, Magalí Sare & Cor Bruckner ja ha exhaurit entrades. Encara queden les últimes localitats per a les actuacions de Lina_ & Marco Mezquida, Anna Andreu i Cor de Teatre, així com, Mapes – Neus Borell i Elena Tarrats, L’arannà i Caamaño & Ameixeiras.
També queden algunes entrades per al concert de Veneno, que després de 50 anys de reconeguda trajectòria presentarà, a Banyoles, temes del seu darrer projecte. De moment, el públic ja pot escoltar-ne un avançament, Helicrisum, que ben segur que sonarà al ritme dels set músics que acompanyaran el figuerenc a l’escenari. Abans no comenci l’actuació de Veneno, programada a les 22.00h, Carles Rebassa i Abel Reyes hauran obert la programació gratuïta amb la presentació de Prometeu de mil maneres dit, novel·la de Rebassa guanyadora del Premi Sant Jordi que serà recitat enfrontant l’autor-narrador amb Reyes, l’actor que interpretarà el personatge, un jove de classe mitjana, Prometeu Dolors, que comença a treballar a un restaurant i engega una relació amb el fill de la propietària.
Set tastos
En paral·lel a l’(a)phònica, el festival proposa diverses activitats per a tots els públics on destaquen els set Tast de concerts, en marxa des d’ahir, quan Júlia Cruz va obrir-lo al Set Cafè. Es tracta d'una sèrie d’actuacions d’artistes emergents en diferents espais de Banyoles. També hi passaran, fins diumenge, Kris Tena, La Publicitat, Ani in the Hall, la guanyadora del Sona9 2025 Cloe Riembau, Núvol d’Oort i Los Sáez.
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