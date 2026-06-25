El Palau Solterra de Torroella reivindica el llegat artístic i el patrimoni invisible de la fotografia analògica privada
L'exposició 'Portes endins' recull més de 300 instantànies vernaculars de la col·lecció del barceloní Jordi Baron
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El Palau Solterra de Torroella de Montgrí reivindica el llegat artístic i el patrimoni invisible de la fotografia analògica privada. L'exposició 'Portes endins. Els arxius dels altres' recull més de 300 instantànies vernaculars -és a dir, sense intenció artística- que el barceloní Jordi Baron ha anat adquirint a fires especialitzades, botigues de vell, encants i subhastes. La mostra, subratlla Baron, permet fer una nova relectura de totes aquestes imatges, reivindicant també fotos que acaben essent "un mirall de la pròpia vida". Més encara, en un temps en què l'auge de la fotografia digital està abocant els àlbums familiars a la desaparició. L'exposició s'inaugura aquest dissabte i es podrà veure fins a mitjans novembre.
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