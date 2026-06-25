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Portbou posarà el focus en el pensament de Hannah Arendt en l'edició més internacional del Col·loqui Walter Benjamin

La filòsofa i referent feminista Judith Butler inaugurarà les jornades amb 'Brins d'esperança en temps autoritaris'

Aguirre, Rodríguez, Font i Fuentes durant la presentació del Col·loqui Walter Benjamin

Aguirre, Rodríguez, Font i Fuentes durant la presentació del Col·loqui Walter Benjamin / ACN

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Berta Artigas Fontàs / ACN

Berta Artigas Fontàs / ACN

Portbou

Portbou acollirà aquest setembre l'edició més internacional del Col·loqui Walter Benjamin, que organitzen conjuntament el Memorial Democràtic, el MUME, la Càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Portbou. La pensadora alemanya d'origen jueu Hannah Arendt serà l'eix temàtic d'un programa que abordarà alguns dels grans desafiaments actuals, com els drets de les persones migrants, l'auge dels radicalismes o l'amenaça de la democràcia. La filòsofa i referent del pensament feminista Judith Butler obrirà les jornades el 25 de setembre amb la conferència 'Brins d'esperança en temps autoritaris'. El col·loqui s'allargarà fins al 27 de setembre, amb intervencions de l'assagista Thomas Meyer o la sociòloga Blanca Garcés.

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