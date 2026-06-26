3Cat s’incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió
Alba Giraldo
La Unió Europea de Radiodifusió (EBU-UER) va aprovar ahir a Praga la incorporació de 3Cat a l’organització com a membre auxiliar i va convertir la corporació catalana en la primera entitat pública de comunicació sense àmbit estatal que passa a formar part de la institució. És una nova categoria que permet que per primer cop una corporació que no té abast estatal entri a l’EBB-UER. La televisió pública catalana passa a formar part d’un espai on hi ha grans televisions internacionals com la BBC (Regne Unit), France Télévisions (França), la RAI (Itàlia), ARD/ZDF (Alemanya) i RTVE.
La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, va celebrar la incorporació i va destacar el valor estratègic d’aquesta nova etapa per a la corporació i per a la projecció internacional de la llengua catalana. "Incorporar-nos a l’EBB-UER és un gran èxit perquè ens permetrà parlar de tu a tu amb les grans corporacions europees. Es reforça la nostra legitimitat i la nostra identitat a escala europea", va afirmar. "Sens dubte és un pas molt important que reforça el paper dels mitjans públics del nostre país i que posiciona la llengua catalana en un entorn europeu audiovisual com no s’havia fet fins ara", va afegir.
Noves oportunitats
L’entrada a l’EBB-UER obre noves oportunitats per a 3Cat. Entre els principals avantatges destaca l’accés a l’àmplia xarxa informativa de les corporacions membres, cosa que permetrà compartir continguts i notícies amb mitjans públics de tot Europa. Així mateix, la corporació podrà participar en espais de cooperació i intercanvi de coneixement, experiències i dades del sector audiovisual. La participació també facilitarà l’optimització de recursos relacionats amb els drets d’emissió, així com també l’accés a serveis tècnics i logístics compartits.
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