El Tribunal de Contractes suspèn l'adjudicació del Cinema Truffaut arran del recurs presentat pel Col·lectiu de Crítics
Hi veuen "irregularitats" perquè l'empresa privada ha guanyat el contracte d'un servei sense finalitat lucrativa
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) ha suspès l'adjudicació del Truffaut de Girona arran del recurs presentat pel Col·lectiu de Crítics. Com ja van anunciar després de la votació fragmentada que va donar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art-Cambrils IAE, els crítics han elevat l'afer al TCCSP perquè hi veuen "irregularitats flagrants". Entre d'altres, que s'hagi adjudicat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un privat o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original (la principal singularitat del Truffaut). Ara, caldrà esperar la resolució del tribunal. En el mentrestant, el cinema es manté obert; també, en espera de resoldre la situació amb els treballadors.
El concurs per adjudicar la gestió del Truffaut continua portant cua; i ara, ja se n'ha obert una derivada als tribunals. En aquest cas, això sí, de caràcter administratiu. El TCCSP ha rebut el recurs especial en matèria de contractació que el Col·lectiu de Crítics ha interposat contra l'adjudicació a l'empresa tarragonina Rambla de l'Art-Cambrils IAE i, de facto, ha suspès el procediment (d'acord amb l'article 53 de la Llei de Contractes del Sector Públic).
Això suposa que el contracte ara per ara no es pot adjudicar, i que tot el procés queda aturat fins que el tribunal resolgui el recurs. Després que la junta de govern local aprovés donar la gestió del Truffaut a Rambla de l'Art, en una votació dividida (Guanyem va votar que no, i Junts i ERC que sí) el Col·lectiu de Crítics ja va anunciar que elevaria l'afer al TCCSP perquè, segons va subratllar, veia "irregularitats flagrants" i "contradiccions gravíssimes" en el procés.
Al recurs, que té prop d'una cinquantena de pàgines, els crítics desgranen els motius pels quals creuen que tant el concurs com l'adjudicació no s'ha fet com pertocava. Entre d'altres, critiquen que s'hagi adjudicat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a una empresa privada. O que les bases del concurs en cap moment exigien que la programació fos exclusivament en versió original (quan aquesta és la principal singularitat del Truffaut).
Durant la roda de premsa que van fer a posteriori que la junta de govern aprovés l'adjudicació, el col·lectiu també va assegurar -després d'assessorar-se amb experts- que la valoració cultural del seu projecte havia estat "arbitrària, esbiaixada i profundament injusta". A més, també recelaven que el projecte presentat per Rambla de l'Art-Cambrils IAE fos "exactament igual al seu", i per això sospitaven que hi podria haver hagut alguna mena de filtració.
D'altra banda, el Col·lectiu de Crítics també va subratllar que hi havia "informes jurídics solvents" que avalaven la possibilitat de no adjudicar el concurs basant-se en motius d'interès públic (com recull, precisament, l'article 152 de la Llei de Contractes del Sector Públic).
De moment, amb programació
El col·lectiu ja va anunciar que no faria cap més declaració pública en espera de com avançava el procés. L'Ajuntament de Girona, per la seva banda, també ha declinat fer valoracions arran de la suspensió del contracte. El consistori confirma que s'ha rebut el recurs i que "els serveis jurídics l'estan estudiant".
En el mentrestant, el Cinema Truffaut continua obert arran de la pròrroga que el consistori va acordar amb el Col·lectiu de Crítics. El col·lectiu ja va deixar clar, però, que l'únic motiu per continuar programant pel·lícules era per responsabilitat amb els quatre treballadors del Truffaut (en espera de veure com se'n resolia la situació). Durant aquesta setmana, es projecten les pel·lícules 'Cas 137' i 'Viva'.
- Mor als 106 anys Maria Canaleta, la veïna de Riells i Viabrea que va 'ressuscitar' la ratafia de la seva àvia
- En record d’Angelina Roca, una cuinera excepcional
- El Girona ha deixat de ser atractiu
- Arriba un canvi de temps que baixarà les temperatures fins a 8 graus en un dia
- La CUP registra una instància a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador perquè tanqui l'activitat del Fluvià Nàutic
- Albiren tres exemplars de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí, a tocar de les Illes Medes
- Una prova pilot a la Vall de Camprodon descobreix les potencialitats de cultius que no es conreen a la zona
- Mor Salomó Marquès, el pedagog que va rescatar la memòria dels mestres exiliats