Els artistes en residència del Festival Z ultimen els seus espectacles
Els quatre grups catalans i mallorquins en estada a El Canal-Centre d’Arts Escèniques de Salt afinen els darrers detalls per a les actuacions que faran del 8 a l’11 de juliol
A deu dies perquè comenci el Festival Z, que tindrà lloc del 8 a l’11 de juliol en diferents espais de Girona i Salt, els quatre grups en residència a El Canal-Centre d’Arts Escèniques de Salt acaben d’ultimar els darrers detalls de les seves actuacions, que no seran pas les úniques. Des de principis de mes (i, en algun cas, ja a finals de maig), els espectacles Punt i Ratlla d’Eric Remedios i Mercè Badia; De l’embolic al rastre, de Dolça Alcanyís i Laia Picas; RAMAT, d’Oasi Teatre; i Abans que em mori, de Judit M. Gené, s’han estat posant a to a l’espera del gran dia, que no deixa d’apropar-se.
El programa de residències SUB30, en marxa des del 2023 en conveni amb el Festival Ciclop de Sineu de Mallorca, és una mostra de l’impuls al talent jove i de casa del Festival Z, i dona suport logístic i econòmic als projectes seleccionats, s’hagin presentat només sobre el paper o ja en fase de creació.
Una de les propostes és De l’embolic al rastre, que Dolça Alcanyís i Laia Picas presentaran divendres 10 de juliol movent-se del Canal i el carrer Major de Salt. La peça és fruit d’una recerca i creació comunitària amb estudiants de l’ERAM que continuarà amb diverses sessions de treball amb veïns i veïnes de Salt convertint-se en una actuació itinerant que, a través del seu desplegament, canviï la percepció que es té de l’entorn.
RAMAT, d’Oasi Teatre, és un espectacle que mescla circ, teatre físic i poesia visual per explicar la història d’un personatge solitari que ha perdut el seu estimadíssim ramat. Així, vol reflexionar sobre la soledat de l’individu i la necessitat del col·lectiu. La companyia a càrrec va instal·lar-se la setmana passada a El Canal per a fer la seva residència i oferirà l’obra al públic al mateix Centre d’Arts Escèniques també el 10 de juliol.
Encara aquell mateix dia, però a la tarda, Eric Remedios i Mercè Badia presentaran l’actuació en què treballen des de maig, Punt i ratlla. Es tracta d’un espectacle de clown sobre les dificultats de la comunicació.
Per últim, Abans que em mori, que Judit M. Gené oferirà l’11 de juliol. La creadora ha treballat amb l’Esplai de Gent Gran del barri de Sant Narcís durant el darrer mes per submergir el públic en allò que queda guardat en les cançons.
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