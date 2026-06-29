El Festival de Cap Roig escalfa motors amb el 71% de les entrades venudes
El director del festival anuncia que ja hi ha dos concerts exhaurits i sis més a punt de fer-ho
El Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell arrenca aquest divendres la 26a edició amb el concert de Bryan Adams, una de les "primeres espases" internacionals que tindrà la mostra musical d'aquest any. Ho farà amb totes les entrades exhaurides perquè el concert del canadenc és un dels dos concerts que ja ha exhaurit totes les localitats. El director de Cap Roig, Juli Guiu, ha explicat que ja han venut més del 71% de les localitats disponibles i, per tant, pronostica una bona arrencada de la 26a edició. Això representa més de 31.000 entrades. A banda del concert de Bryan Adams, Cap Roig també ha exhaurit totes les entrades per veure Rick Astley i Guiu alerta que hi ha sis concerts més a punt de vendre-les totes.
Els Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell tornen a preparar-se per acollir el festival musical amb un cartell internacional i nacional. El director del festival, Juli Guiu ha explicat que la 26a edició arrenca divendres amb un concert únic a l'Estat. Es tracta de Bryan Adams, que portarà a Calella l'espectacle amb un format que té en gira actualment. Guiu ha detallat que a partir de la tardor l'artista estrenarà un nou format i per això la cita de Calella serà de les últimes oportunitats per veure'l en aquesta producció que té en gira actualment. Adams pujarà a l'escenari amb totes les entrades venudes.
Juli Guiu ha detallat que aquest és un dels dos concerts que ja ha venut totes les entrades de la programació d'enguany, conjuntament amb el concert de Rick Astley que hi haurà el 18 de juliol. De tota manera, el director de la mostra musical de Cap Roig ha anunciat que hi ha "sis concerts" amb molt poques entrades a la venda i preveu que al llarg d'aquesta setmana o la següent també s'acabin les localitats. Són els concerts d'Anastacia (11 de juliol), Café Quijano (24 de juliol), Miki Núñez, (1 d'agost), Taburete (2 d'agost), Antonio Orozco (3 d'agost) i Rosario (11 d'agost).
La bona rebuda del públic dels espectacles programat per aquest any fan que el festival ja hagi venut més de 31.000 localitats que suposa un 71% de totes les que hi ha disponibles. "És un molt bon inici", assegura Juli Guiu. El director ha afegit que no hi ha "amenaces de mal temps" i això permet encarar l'inici del festival "més tranquils" perquè no caldrà suspendre les actuacions. "Al final l'escenari que tenim és únic, però és a l'exterior", ha explicat el director del festival.
Guiu ha defensat que la programació d'enguany manté les línies estratègiques de les últimes edicions "combinar artistes internacionals amb nacionals per obrir la programació a diferents públics". "Com més gèneres tinguem, més èxit i més públic podrem atraure", ha reafirmat Juli Guiu. El director ha remarcat que la majoria de noms internacionals es concentren al juliol perquè és "molt difícil" programar-los a l'agost, perquè no fan gira. Per això a l'agost hi ha més noms de l'escena musical catalana i espanyola.
El director de Cap Roig ha recordat que enguany es manté l'aposta per ubicar l'espai de village a fora del recinte dels jardins amb diferents propostes gastronòmiques que complementen les que hi ha a dins. A més, hi haurà una barra de bar a la plaça dels jardins quan s'acabi el concert.
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