Impulsen una redacció transfronterera en català amb periodistes i creadors de continguts de banda i banda dels Pirineus
L'associació AMIC i Ràdio Arrels lideren la iniciativa que es posarà en marxa aquest 2026 i té finançament europeu
L'associació AMIC i Ràdio Arrels impulsen una redacció "transfronterera" en català amb la col·laboració d'una vintena de periodistes i creadors de contingut de banda i banda dels Pirineus amb l'objectiu "d'intensificar la qualitat i la quantitat" de notícies amb la mirada posada a nord i sud. La iniciativa 'Escat Mèdia', que compta amb finançament europeu del POCTEFA, es posarà en marxa aquest 2026 i tindrà una durada de dos anys, tot i que els impulsors volen mantenir-ho més enllà del 2027. Entre els mitjans que hi participaran hi ha tant mitjans escrits com el setmanari l'Empordà o la Semaine du Rousillon, com ràdios (Ràdio Capital i Ràdio Arrels) com televisions locals (TV Costa Brava, TV Girona, Pirineus TV o Sies TV).
Consolidar una xarxa estable de mitjans de proximitat a banda i banda dels Pirineus amb notícies que abordin una "realitat compartida" i en català. Amb aquest objectiu, aquest dilluns s'ha presentat a Perpinyà el projecte 'Escat Mèdia', una iniciativa liderada per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) i Ràdio Arrels de la Catalunya del Nord, que compta amb finançament europeu. La iniciativa es materialitzarà en els mesos vinents amb la creació d'una redacció "transfronterera" on una vintena de periodistes de diversos mitjans col·laboraran sota la coordinació dels impulsors. El treball serà en xarxa i els continguts seran en català.
El cap de projecte d'AMIC, Marc Alemany, ha explicat que, a banda de periodistes, també comptaran amb creadors de continguts per a les diferents xarxes socials. D'aquest àmbit, d'entrada hi participarà TVallespir i Uri Rodegas. Pel que fa als mitjans, formen part de la iniciativa en una primera fase: Pànxing Cerdanya, la revista Mira’m, Viulacerdanya, TV Ripollès, Olot TV, Empordà.info, L’Aguait, Ràdio Capital, Viure als Pirineus, Sies TV, TV Costa Brava, TV Girona, MeteoPirineus, Territori Rural, Pirineus TV, Made in Perpignan, Ràdio Arrels i La Semaine du Roussillon.
"La idea de poder donar resposta a una necessitat latent en aquest territori transfronterer, que és la d'intensificar la quantitat i la qualitat de les notícies que dia d'avui existeixen amb mirada transfronterera", remarca Alemany. En aquest sentit, ha explicat que l'objectiu és que durant aquest 2026 s'arribin a generar 50 publicacions en format de reportatge, entrevistes i notícies diverses. De cara al 2027, l'objectiu és arribar a les 200 amb continguts "compartits" a banda i banda.
"La voluntat és poder visualitzar, intensificar la visibilitat d'aquesta realitat molt rica i explicar històries, històries de la gent, històries de vida, per tal que la gent d'una banda i l'altra dels Pirineus pugui conèixer què és el que succeeix a l'altra banda en aquest espai compartit transfronterer", afegeix Alemany.
Per la seva banda, el director de Ràdio Arrels, Albert Noguer, afirma que fa molts anys que hi ha mitjans que fan aquesta tasca de divulgació d'informació transfronterera, però que, malgrat que sempre hi ha la voluntat "d'anar més enllà", mai fins ara s'havia aconseguit. "És un projecte ambiciós", remarca Noguer.
El director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Albert Piñeira, per la seva part, ha precisat que el projecte planteja portar la cooperació transfronterera, amb la qual fa temps que treballen, als mitjans. "Es tracta que els mitjans no només siguin els que expliquin els projectes de cooperació sinó que sigueu vosaltres mateixos un projecte de cooperació", ha afirmat. El vicepresident del Departament dels Pirineus Orientals, Nicolàs Garcia, a més, ha animat a utilitzar el projecte per "fer caure" i "esborrar fronteres".
Durant l'acte de presentació, també s'ha dut a terme la taula rodona 'Quan explicar és transformar: la comunicació de proximitat trencant fronteres' on han participat l'editor de La Semaine du Rousillon, Sébastien Girard, el creador de contingut Miquel Rodrigues del projecte TVallespir, la responsable d’Afers Transfronterers de la USAP, Sílvia Sempére i la CEO de Corisa Media Grup, Esther Martí. El debat s’ha centrat en els reptes actuals de la comunicació de proximitat en l’espai transfronterer i el paper que juguen els mitjans de comunicació locals.
20 anys de l'acord de cooperació
La presentació de la iniciativa ha coincidit amb el 20è aniversari de la signatura de l’acord de cooperació transfronterera entre la Generalitat de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals, signat el 29 de juny de 2006 i considerat la llavor de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer.
Escat Mèdia està cofinançat al 65% per la Unió Europea a través del Programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027). L’objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera Espanya-França-Andorra. El projecte compta també amb Europe Direct Girona de la Universitat de Girona i l’Agence de Developpement Rural Europe et Territoires com a entitats associades, que col·laboren en la identificació d’actors, iniciatives i activitats transfrontereres susceptibles de generar continguts informatius d’interès compartit.
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