L’In-Èdit Empordà més gran homenatja Frank Scheffer i Paquito D’Rivera
La mostra de documental musical del Festival de Torroella de Montgrí presenta un nou premi internacional i creix de vuit a dotze projeccions
La mostra de cinema i documental musical del Festival Torroella de Montgrí, l’In-Èdit Empordà, enceta aquest dimecres la seva tercera edició, en què segueix fent passos endavant amb la creació d’un nou Premi Internacional, dotat amb 3.000 euros, i la projecció de 12 documentals, quatre més que l’estiu passat. Enguany, la mostra dedicarà una retrospectiva al cineasta neerlandès Frank Scheffer, gran figura del documental musical europeu, de qui es projectaran cinc obres. A més a més, l’In-Èdit anirà acompanyat d’actuacions musicals de prestigi amb la presència del cubà Paquito D’Rivera, que estrena documental, Maria Arnal, Kinan Azmeh, Itamar Golan i Robert Lakatos.
Tot plegat fa d’aquesta l'edició més gran que ha programat fins ara el festival, que s’allargarà des d’aquest dimecres fins al 19 d’agost. “Vivim en una època en què tot passa molt ràpid, i el documental ens ofereix la possibilitat d’aturar-nos, escoltar i comprendre millor els artistes i les seves obres. Volem que cada projecció sigui una experiència compartida, on el cinema, la música i la conversa dialoguin amb el públic”, explica la directora del Festival de Torroella, Montse Faura.
Scheffer, protagonista
Frank Scheffer serà el protagonista de l’In-Èdit, que dedicarà cinc projeccions a la seva obra. La retrospectiva repassarà les tres dècades de trajectòria del cineasta, cèlebre per submergir-se en els universos creatius dels artistes que retrata. La mostra ha programat algunes de les seves principals creacions, com Conducting Mahler, en què alguns directors expliquen com s’han aproximat al gran compositor; How to Get Out of the Cage, dedicat al compositor avantguardista John Cage; Gozaran – Time Passing, sobre la memòria i el pas del temps a través de la música; i Inner Landscape, reflexió sobre el procés creatiu i la identitat artística.
El 12 d’agost, coincidint amb l’eclipsi solar previst, Scheffer serà a Torroella presentant Half Moon, dedicada al clarinetista i compositor sirià Kinan Azmeh, que també actuarà en el marc de l’In-Èdit.
La inauguració tindrà lloc dimecres 1 de juliol amb la projecció de Monk in pieces, sobre la compositora i performer nord-americana Meredith Monk. La cantant Maria Arnal farà part de l’estrena amb una meditació sònica vinculada a l’artista avantguardista al Museu Palau Solterra de la Fundació Vila Casas abans de la projecció, que tindrà lloc, com totes, al Cinema Montgrí.
Una altra gran jornada serà la protagonitzada pel músic cubà Paquito D’Rivera, que presentarà en la mostra Paquito D’Rivera: From Carne y Frijol to Carnegie Hall. El documental explica la història del saxofonista i clarinetista guanyador de 17 premis Grammy i Latin Grammy. Sempre amb el seu humor característic, D’Rivera s’acompanya del pianista Chucho Valdés o el violoncelista Yo-Yo Ma en el film. El cubà serà present a Torroella oferint un recorregut pel Palau Solterra i un concert abans de la projecció, sobre la qual es farà un col·loqui amb el seu director, Juan Mandelbaum.
L’In-Èdit també oferirà la preestrena mundial de Yuja, dedicat a Yuja Wang, una de les principals pianistes clàssiques actuals, amb què es tancarà el festival el 19 d’agost. També es projectaran obres dedicades al compositor brasiler Hermeto Pascoal, el violinista i pedagog Ivry Gitlis, o la formació Ensemble Modern, així com una reinterpretació del Fidelio de Beethoven amb persones sordes de Veneçuela.
Premi internacional
L’aposta per seguir creixent que fa la mostra queda palesa amb la creació del Premi Internacional In-Edit Empordà, dotat amb 3.000 euros. Carlos Ríos, director del D’A Festival Internacional de Cinema de Barcelona i vicepresident de l’Acadèmia del Cinema Català, presideix un jurat integrat per la crítica i escriptora Imma Merino, la fotògrafa i cineasta Helena Roig, i el projeccionista del Cinema Montgrí Albert Cruset. L’In-Èdit Empordà està vinculat a la xarxa del Festival In-Edit, nascut a Barcelona l’any 2003, i també present a Gijón, Brasil, Xile, Uruguai, Mèxic i Colòmbia.
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