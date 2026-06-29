Les deu millors lletres de cançó, nominades al premi Cerverí
“Mori el brunch”, dels bisbalencs Fetus, opta als premis literaris de Girona, convocats per la Fundació Prudenci Bertrana
La Fundació Prudenci Bertrana, que convoca els Premis Literaris de Girona, ha anunciat les deu lletres de cançó nominades al premi Cerverí, que reconeix la millor entre l’1 de maig del 2025 i el 30 d’abril del 2026. Entre les seleccionades, hi ha “Mori el brunch”, dels bisbalencs Fetus. Escrit per Adrià Cortadellas, cantant del grup, el tema parteix del disgust d’un home en baixar a fer un esmorzar de forquilla i trobar-se que “el plat estrella era una torrada amb alvocat” i “el local s'omplia de turistes i d'expats”.
En el trentè aniversari des de la constitució dels premis, també hi estan nominades les següents cançons: “El forner”, del duet Alosa, escrita per les seves integrants, de l’aventura d’una dona que marxa “de puntetes” a passar la nit estimant-se amb el forner; “La volta al món”, de Dan Peralbo i el Comboi, escrita pel cantant, sobre l’abús que va patir per part del pederasta d’Osona Artús Roca; “Ni rei, ni déu, ni pàtria”, de El Petit de Cal Eril, escrita per Joan Pons, protesta per “preguntes que mai troben les respostes”; “Quan el cel es tornà negre”, de Feliu Ventura, crítica a “aquell 29 d’octubre que mai més no sabrem oblidar”, el dia de la dana, “una història escrita en fang que la pluja no esborrarà”; “Balcons i cavalls”, de gavina.mp3 i Al·lèrgiques al pol·len, escrita per Max Codinach, sobre una relació que s’esgota amb dues veus que s’interpel·len; “Enganyar-te”, de La Ludwig Band, escrita pel seu cantant, Quim Carandell, que es pregunta “Com cabran a dins un WhatsApp les carícies, els petons que avui he donat a un altre?”; “Non, non, non”, de Magalí Sare, amb aires de cançó de bressol, “què dirà el nostre veïnat si sent plorar un pobre infant a ca una soltera?”; “Festa i drama”, de Maria Jaume (escrita amb Lluís Cabot), que diu “me borraria sa memòria per tornar a viure sa nostra història”; i “Terra de guapes”, de Sandra Monfort, cant d’amor a València i a la seva recuperació.
El jurat del premi, que s’atorgarà després d’una votació popular (a través de la web de Catràdio) en la gala dels Bertrana el 15 de setembre, està integrat per la periodista de Catràdio Montserrat Virgili; la periodista del Grup Enderrock Helena Morén; el director de la revista “Enderrock” i el programa “Sona 9”, Lluís Gendrau; el director del programa “Nota de veu” d’iCat, Fran Lluís Giró, i la periodista d’aquest programa Aina Ustrell; i el membre de la Fundació Prudenci Bertrana Francesc Viladiu.
La Fundació Prudenci Bertrana també atorgarà, el mateix dia de la gala, el Prudenci Bertrana de novel·la a Jordi Campoy Boada; el Miquel de Palol de poesia a Joan Tomàs Martínez Grimalt; el Carles Rahola d’assaig a Joan Manuel Soldevila; el Ramon Muntaner de literatura juvenil a Laia Aguilar; el Lletra, a la millor iniciativa digital de i sobre literatura catalana; i l’Aurora Bertrana de traducció.
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