El llenguatge del pallasso com a eina social en la inauguració del Fastt
El Festival d’Arts Escèniques dels Micropobles té lloc en deu municipis alt-empordanesos fins al 26 de juliol
El Fastt-Festival d’Arts Escèniques dels Micropobles va celebrar aquest cap de setmana la festa inaugural d'una edició en què itinerarà per 10 municipis alt-empordanesos. Com és habitual, la companyia Micropobles a Escena va preparar una proposta per la jornada, enguany investigant el llenguatge del pallasso amb l'obra El pallasso no es fa ni es desfà: és i viu pallasso, dinamitzada per la Cia. Escarlata. Catorze veïnes i veïnes de micropobles van fer part del procés de creació col·lectiva encapçalat per Jordi Aspa i Bet Miralta, referent del circ i les arts de carrer. El resultat, que aborda la figura del clown com a eina escènica i comuitària des de l'humor i la mirada crítica, va presentar-se en la festa del Fastt a Capmany, un dels nous municipis que se sumen al festival, i també podrà veure's en la programació els dies 4 i 11 de juliol.
L'acte va comptar amb l'assistència de diferents representants de les institucions que donen suport al festival, com la directora de Serveis Territorials de Cultura a Girona, Maria Isabel Bernal; el diputat de la Diputació de Girona, Miquel Reverter; el vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Josep Maria Bernils; el president de l’Associació de Micropobles de Catalunya, Joan Solà; o diversos alcaldes i regidors dels municipis (Capmany, Espolla, Garrigàs, Ordis, Pont de Molins, Rabós, Sant Climent Sescebes, Siurana, Vilabertran i Vilanant).
Programació professional
Si bé el festival ja es dona per començat amb la celebració de l'acte d'inauguració, la seva programació professional arrencarà el divendres a Vilabertran, amb la representació de Guateque, d'Epidèmia Teatre. Aquesta comèdia musical rellegeix tot un clàssic operístic com Les noces de Fígaro en la Catalunya dels anys seixanta. L'endemà, Sant Climent Sescebes acollirà Nosaltres, els sense nom, de Mos Maiorum i Joan Yago, sobre memòria històrica de les grans lluites socials del segle XX.
Durant les setmanes següents, fins a finals de mes, hi ha programades les obres Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig, del col·lectiu Que no salga de aquí; Aurèlia et Phill, de la Cia. de Sobretaula; Wall & Peace, de Wonderground; IO, de Marc Filigrana; SOLO, de Roi Borrallas; La Suite (sobre Bach) ben afinada per a piano i pilotesde la francesa Eliane; CLAM, de la companyia FÈMUT; Cuentas Corrientes, de Jessica Castellón i Boris Orihuela; una nit de monòlegs (Ronda de Comèdia) protagonitzada per Godai Garcia, Andrés Fajngold, Indicatiu i Marc Llinàs; CAOS, de Teatre de l’Abast; abans de cloure's amb el premiat espectacle de circ contemporani LATAS, de la Compañía D’Click, un 26 de juliol on també hi haurà música i festa amb Ryna Dj.
Dos dels espectacles programats, Nosaltres, els sense nom, i CLAM, han estat seleccionats pels veïns i veïnes en el marc de programació cooperativa i participativa arrelada al territori que defensa el Fastt.
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