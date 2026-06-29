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El Perifèria Cultural arriba a Colera i La Cellera de Ter

El cicle programa concerts de Guillaume Lopez i Thierry Roques + Judit Neddermann i Olga Zoet + "Llach Gener 76" a la província

Olga Zoet actuarà a La Cellera de Ter.

Olga Zoet actuarà a La Cellera de Ter. / Perifèria Cultural

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Redacció

Redacció

El Perifèria Cultural, cicle que programa concerts amb segell de qualitat en diferents municipis de Catalunya, torna a la província de Girona aquest cap de setmana amb els concerts de Guillaume Lopez i Thierry Roques, i Judit Neddermann a Colera. La cantautora presenta Brota, nou projecte en solitari que mescla temes inèdits amb d’altres ja coneguts.

La pròxima setmana, el 9 de juliol, la programació del Perifèria Cultural s’estendrà a La Cellera de Ter, on Olga Zoet oferirà el viatge sonor d’Entre la Bellesa i el Caos, i les diferents veus que integren Llach Gener 76 recordaran l’esperit del concert d’ara fa 50 anys.

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