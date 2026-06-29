La Santa Market celebra deu anys: “Sempre hem volgut ser el lloc on la gent té ganes de tornar”
Des d’aquest divendres i fins al 30 d’agost, el festival programa més de 250 actuacions musicals en un espai amb cent expositors en rotació i una trentena de propostes gastronòmiques
La Santa Market celebra aquest any el seu desè estiu, i ho farà amb la ja tradicional oferta musical, gastronòmica i artesana amb què es caracteritza. Des d’aquest divendres i fins al 30 d’agost, de 18 h a 21 h a Santa Cristina d'Aro, el festival que el 2025 van visitar més de 250.000 persones ha programant més de 250 actuacions musicals, més d’un centenar d’expositors en rotació i comptarà, cada dia, amb una trentena de propostes gastronòmiques diferents.
Els organitzadors destaquen, com a principal novetat d’aquest desè aniversari, la creació d’un restaurant "elegant" liderat per la xef Júlia Podall sota el nom de The Horse Club Library. S'ubicarà en el nou espai The Ranch, inspirat en Montana. “Sempre hem volgut ser el lloc on la gent té ganes de tornar. Veure com famílies senceres que venien amb nens petits fa deu anys tornen avui amb adolescents és probablement el més bonic que ens ha donat La Santa. The Horse Club Library representa precisament aquesta evolució natural del projecte”, assegura el director, Julio Rico.
Aquesta desena edició manté el fil conductor de la música com un element cabdal. Entre el centenar d’actuacions programades en set escenaris diferents, destaquen nom com els de Manu Guix, que oferirà un concert acústic el 20 d’agost, o la Welcome August Ibiza 90’s Party, per estrenar el nou mes.
Pel que fa a l’oferta gastronòmica, La Santa Market es planteja fer una volta al món a través de trenta-quatre propostes. Jordi Roca i Ale Rivas tornaran a ser-hi amb la gelateria Rocambolesc i la Bikineria, i entre les noves incorporacions hi ha els entrepans de La Porchetta & Co, els arrossos i patates de Vaya Xapa, els bowls de Twins o la italocatalana Gigi Focacceria.
El tercer pal de paller, el mercat, tindrà més d’un centenar d’expositors en rotació, omplint el passeig del recinte de Santa Cristina d’Aro amb talents de la moda, joieria, decoració o cosmètica.
Com és habitual, aquest mercat de la Costa Brava programa un munt d’activitats paral·leles, moltes centrades en els cavalls. En aquest sentit, Miron Bococi oferirà cada divendres l’espectacle “Vértigo”. També hi haurà una Fashion Night, una Feria de Abril, un espectacle de vòlei o monòlegs d’Impro Show, així com activitats i tallers infantils.
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