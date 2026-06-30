Entrevista
Albert Serra: «Aquest món no té solució i cal sortir-ne, perquè els que són dins són gent horrible»
El cineasta banyolí és un dels productors de la nova pel·lícula de Lav Diaz, ‘Magallanes’, que contempla l’expedició espanyola que l’explorador va encapçalar el 1519 i mentrestant destrueix qualsevol imatge romàntica del seu protagonista i, per extensió, de la colonització de pobles indígenes en general.
Nando Salvà
«Està completada en un 60 per cent», afirma Albert Serra sobre ‘Out of this world’, que serà la primera pel·lícula parlada en anglès de la seva carrera –la protagonitzen Riley Keough i F. Murray Abraham– i en la qual el director de ‘Pacifiction’ (2022) i ‘Tardes de soledad’ (2024) visita la Rússia castigada per les sancions derivades de la guerra d’Ucraïna. Mentre treballa en el seu procés de muntatge, el gironí es manté ocupat també produint el treball d’altres autors de renom a través de la seva companyia Andergroun films, i precisament aquest divendres arriba a Espanya la seva col·laboració amb el filipí Lav Diaz, ‘Magallanes’. La nova pel·lícula contempla l’expedició espanyola que l’explorador portuguès Fernando de Magallanes va encapçalar el 1519 a la recerca d’una ruta occidental cap a les Illes de les Espècies, que va resultar tant en la seva pròpia mort a les Filipines dos anys després com en la primera circumnavegació de la Terra, i mentrestant destrueix qualsevol imatge romàntica del seu protagonista i, per extensió, de la colonització de pobles indígenes en general.
Com es va convertir en un dels productors de ‘Magallanes’?
Gairebé per accident. Un dia, mentre xerrava amb Lav Diaz, em va parlar de la seva intenció de dirigir una pel·lícula sobre Magallanes, i em va confessar que estava obsessionat a comptar amb Gael García Bernal per protagonitzar-la; volia treballar amb ell des que ho havia vist a ‘Y tu mamá también’ (2001), que a les Filipines havia sigut un gran èxit. Llavors jo li vaig dir: «Vols que ho digui ara mateix? Tinc el seu telèfon». A partir de llavors la nostra col·laboració es va desenvolupar de manera molt natural. Va ser complicat, això sí: es van construir uns decorats que després van ser arrasats per un tifó, i hi va haver moltes dificultats per transportar el vaixell que apareix a la pel·lícula. Però bé, qui va tenir maldecaps per això va ser Lav.
Quina va ser la seva pròpia contribució a la pel·lícula?
Jo no vaig fer res, ni tan sols em vaig acostar al rodatge. Em vaig limitar a donar els diners i assegurar-me de no molestar ni entremetre’m. Quan exerceixo de productor, ho faig per a directors que tenen molt clar el que volen i no necessiten els meus consells, com Alain Guiraudie, Bruno Dumont o el mateix Lav.
No l’atrau l’oportunitat de descobrir nous talents?
No penso en oportunitats, penso en resultats. I, tot i que en el passat he rebut propostes de col·laboració per part de gent jove, les vaig rebutjar perquè no em va fer la sensació que anessin a obtenir resultats. Quan jo era jove, el cine m’obsessionava només partint de criteris artístics, i sempre m’hi vaig negar a prestar atenció a qualsevol altre criteri. Avui els cineastes joves no tenen aquesta actitud; l’art no els interessa, només pensen en l’èxit. I a la majoria de productors els importa molt poc si la seva pel·lícula és bona o dolenta, mentre faci negoci. Algunes produccions actuals funcionen com a guarderies.
En quin sentit?
Són pel·lícules que compten amb un cinematògraf, un muntador o un repartiment que són molt més experimentats que el mateix director, i que són allà bàsicament per protegir tant aquest director com la pel·lícula en el seu conjunt de la catàstrofe. Parlo de directors que no tenen visió artística, d’autoritat i d’audàcia. Si no tens experiència, has de compensar aquest defecte amb audàcia, o amb ambició. Al llarg de la història hi ha hagut grans directors, com Pasolini o Godard, que van fer pel·lícules fallides; obres que apuntaven molt alt i que, si els haguessin sortit bé, haurien sigut obres mestres. És clar, aquesta actitud no és convenient si el que busques és l’èxit immediat i massiu.
Vostè va gaudir de reconeixement internacional pràcticament des del principi...
Sí, però aquest reconeixement va anar acompanyat de moltes penúries. Part de l’equip que treballa amb mi, que són la meva família, fins fa no gaire van passar dificultats econòmiques molt grans. Enormes. Per a mi treballar amb ells sempre ha sigut irrenunciable, i això necessàriament ha limitat el finançament que pogués obtenir d’altres països. I mentrestant, amb prou feines he rebut finançament des d’Espanya. Hem patit molt, i el meu objectiu com a productor és intentar evitar aquest tipus de patiment a directors que admiro.
‘Magallanes’ presenta una actitud clarament anticolonialista, i deixa clara tota la violència i la destrucció causades pels anomenats conqueridors. Què opina dels qui, des d’Espanya, insisteixen que aquest colonialisme només va aportar pau, prosperitat i entesa als indígenes?
Els que saben la veritat sobre els efectes del colonialisme són aquells que el van patir. Ara bé, crec que discutir sobre això a aquestes altures no és útil, perquè no es pot canviar res. A mi m’interessa molt més un altre debat: fins a quin punt la barreja d’identitats enriqueix, i en quina mesura corromp? Hi ha qui pensa que la identitat dels indígenes es va veure transformada per la dels colonitzadors, i això va donar lloc a una nova identitat més desenvolupada i superior. D’altres, al contrari, opinen que la puresa i la gràcia originals de la identitat indígena van ser destruïdes. Com dic, és una discussió valuosa. L’antropòleg Lévi-Strauss afirma que, tot i que l’intercanvi entre civilitzacions i cultures és interessant, sempre se li deu oposar certa resistència perquè, altrament, tots serem iguals i ja no quedarà res a intercanviar.
La seva pròxima pel·lícula, ‘Out of This World’, se situa en el cor de la guerra d’Ucraïna. Es pot esperar d’ella una reflexió sobre l’Europa actual?
Encara no està acabada, així que no ho sé. Però la meva anterior pel·lícula, ‘Pacifiction’ (2022), ja parlava d’assumptes com l’opacitat del poder i les falses veritats que els rics imposen sobre els més pobres, i m’estic esforçant perquè ‘Out of This Word’ vagi d’una altra cosa. Al principi havia d’estar envoltada d’una atmosfera de tensió i sospita però, curiosament, està desapareixent del muntatge. Avui dia totes les pel·lícules parlen de conflictes i de desgràcies, però la meva serà totalment positiva. Crec que no hi ha cap altra pel·lícula igual.
Reflecteix la seva actitud vital actual?
Crec que sí. Aquest món no té solució i l’únic assenyat és sortir-ne, perquè els que són dins són gent horrible; jo estic fora d’ell, és clar, soc un ‘outsider’. Crec que les possibilitats de canviar-lo s’han evaporat; el que passa a Ucraïna i el que passa al Pròxim Orient són d’una crueltat tremenda i semblen no tenir solució. Què puc fer jo sobre això? Res, no? Doncs això.
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