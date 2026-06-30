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Els Divendres a la Fresca tornen a omplir Vilobí d'Onyar de cultura amb música, màgia, humor i activitats familiars

Des de jazz i salsa fins a màgia i contacontes, el municipi proposa una oferta cultural variada per gaudir de les nits d'estiu

El cartell de la nova edició dels Divendres a la Fresca a Vilobí d'Onyar.

El cartell de la nova edició dels Divendres a la Fresca a Vilobí d'Onyar. / DdG

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Redacció

Redacció

Vilobí d'Onyar

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar presenta una nova edició dels Divendres a la Fresca, una programació cultural pensada per gaudir de les nits d'estiu amb propostes gratuïtes i adreçades a tots els públics. Durant els divendres del mes de juliol, diferents espais del municipi acolliran activitats que combinen música, humor, màgia, narració oral i tradicions populars.

La programació de Divendres a la Fresca.

La programació de Divendres a la Fresca. / DdG

La programació s'iniciarà el 3 de juliol amb la GinFarmParty, als Jardins de Can Teixidor de Sant Dalmai. A partir de les 21 h, i amb l'Associació Els Llobatons de Sant Dalmai com a organitzadors, s'hi celebrarà un sopar a la fresca amenitzat pels concerts d'Anna Perez i Fonso Castillo, amb un repertori de jazz, salsa i rumba, i del grup Litus al Club.

El 10 de juliol, a les 21.30 h, el pati del Teatre Can Sagrera serà l'escenari de l'espectacle d'humor d'improvisació Cinema Impro Show, d'Impro Acatomba, una proposta participativa en què el públic decidirà en tot moment quines pel·lícules vol veure representades.

La festa continuarà el 17 de juliol al Parc de Can Terrer on, amb l'Associació de Veïns de Can Terrer com a organitzadors, tindrà lloc, a partir de les 21 h, un sopar popular, ball i festa amb l'actuació del Duet d'Ambient i s’acabarà amb la sessió de les Dj. LaVie Sound Machine.

El 24 de juliol, el Teatre Can Sagrera acollirà, a les 21.30 h, l'espectacle L'Art de l'Impossible, de l'il·lusionista Nil Matamala, una proposta que reivindica la màgia com el vuitè art, convertint l'impossible en la seva principal matèria primera.

La cloenda arribarà el 31 de juliol als Delmes de Salitja. A partir de les 20.30 h, Albert Quintana oferirà la sessió de contes Mitologia: El Secret de les Estrelles, que donarà pas a una caminada a la llum de la Lluna, posant el punt final a un cicle d'activitats pensat per compartir en família.

Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar reafirma el seu compromís amb una oferta cultural de qualitat, propera i accessible, que convida veïns, veïnes i visitants a viure les nits d'estiu en un ambient festiu i participatiu. Totes les activitats són gratuïtes.

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