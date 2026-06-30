El Govern subvenciona Bitò Produccions amb 800.000 euros per finançar la programació del Temporada Alta 2026
L'executiu destaca la clara vocació del Temporada Alta "de ser un festival de país"
El Govern ha autoritzat l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a concedir una subvenció directa a Bitò Produccions SL per un import de 800.000 euros per finançar la programació del festival Temporada Alta 2026. Temporada Alta és un festival organitzat per Bitò Produccions que se celebra a Girona, Salt i en diverses localitats gironines des de fa 35 anys, darrerament també ha programat esporàdicament algunes funcions a Barcelona, amb "una vocació molt clara de ser un festival de país", ha remarcat el Govern. Des de fa més de quinze anys és considerat el festival de tardor de Catalunya.
Per al 2026, el Temporada Alta manté una programació similar a la dels darrers anys, principalment a Girona i Salt, però amb una expansió progressiva a altres municipis de les comarques gironines mitjançant subseus com Banyoles, Figueres, Torroella de Montgrí, Sant Gregori, Bescanó i Palafrugell. El festival aposta per créixer territorialment i ampliar la seva presència, ha assenyalat.
La passada edició, el Temporada Alta va registrar una alta participació de públic i una àmplia programació amb espectacles de diversos gèneres, estrenes i produccions pròpies, incloent-hi propostes internacionals. L’edició es va tancar amb una xifra de 52.993 espectadors (91% d’ocupació). Durant dos mesos, es van oferir 144 funcions d’un total de 91 propostes de gèneres molt diferents (teatre, dansa, circ, música, instal·lacions, cinema...). D’aquests espectacles, 28 van ser estrenes, 16 van ser internacionals —de 13 països diferents— i 22 van ser produccions pròpies o en coproducció amb altres teatres, festivals, companyies o institucions.
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