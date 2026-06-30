L’admiració de Dalí per Gaudí, en una mostra a Figueres
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya acull, del 3 de juliol al 10 de setembre, fotografies sobre la fascinació del pintor per l’arquitecte
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de Figueres acollirà, a partir d’aquest divendres i fins al 10 de setembre, l’exposició Dalí admira Gaudí, amb fotografies que mostren la profunda fascinació del pintor per l’arquitecte i la seva obra. Devoció, val a dir, que sempre feu pública i notòria quan es presentava l’ocasió. Produïda pels Amics dels Museus Dalí i comissariada per Josep Playà, la mostra, emmarcada en la celebració del centenari de la mort d’Antoni Gaudí, pren, a més de fotografies, cartells, objectes i documents que generen diàleg entre dos dels grans artistes de la cultura catalana i universal.
Dalí, de fet, havia defensat públicament l’obra de Gaudí ja des del 1933, quan va publicar, a la revista francesa Minotaure, l’article «De la beauté terrifiante et comestible, de l’architecture modern style», és a dir, De la bellesa esborronant i comestible, de l’arquitectura d’estil modern, on fa una aproximació surrealista a l’obra de Gaudí il·lustrant el text amb obres de Man Ray.
Tal com recull l’exposició, un altre episodi que remarca aquesta fascinació daliniana per Gaudí és la conferència pronunciada el 1956 al Park Güell pel mateix Dalí a iniciativa dels Amics de Gaudí. Allà mateix va dibuixar, amb quitrà i sobre una lona gegant no conservada, unes torres al·lusives a la Sagrada Família. L’artista figuerenc va tenir molta relació amb la basílica i a mitjans dels seixanta va anunciar el projecte escènic de fer L’Atlàntida de Manuel de Falla davant la façana del Naixement, on volia integrar els decorats en un triple homenatge que, a més de Falla i Gaudí, recordés Jacint Verdaguer.
En el marc de Dalí admira Gaudí també s’ha estudiat el llibre de Francesc Pujols La visió artística i religiosa d’en Gaudí, prologat per Dalí, i posat en relleu la presència de referències gaudinianes dins el Teatre-Museu Dalí de Figueres.
La mostra inclou obres de Josep Brangulí, Melitó Casals Meli, Francesc Català-Roca, Ricardo Sans Condeminas i Robert Whitaker.
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