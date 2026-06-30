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L’(a)phònica frega el 90% d’ocupació en l’edició on torna la barca Tirona

El Festival de la Veu de Banyoles obté bona afluència en les activitats gratuïtes i de pagament, aquestes amb 11 de 16 exhaurint entrades

El concert de Raquel Lúa a la barca Tirona dissabte.

El concert de Raquel Lúa a la barca Tirona dissabte. / David Aparicio

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

Aquesta (a)phònica quedarà en el record com la que va tornar a l’estany amb els concerts de Raquel Lúa i Quim Carandell a bord de la barca Tirona. El Festival de la Veu de Banyoles va omplir cada seient en els quatre concerts que va fer-hi, així com en set més de les activitats de pagament: Un total d’11 de 16 plens totals que confirma la bona afluència registrada un any més, aquest amb un 87% d’ocupació.

Les activitats i concerts gratuïts també han registrat un munt d’espectadors des de dijous passat i al llarg del cap de setmana, en què hi havia més de trenta propostes programades. Algunes de les actuacions més destacades les han firmat el duet Alosa amb Fillas de Cassandra, fent honor al nom del Festival de la Veu; la reeixida unió d’Anna Andreu i Marina Arrufat amb el cor d’alumnes del Batxillerat de Música i Arts Escèniques de l’Institut Josep Brugulat; el retorn nocturn de Minibús Intergalàctic, que anys ençà havia fet part del programa de suport a nous talents de l’(a)phònica; o els moments de Mapes i de Caamaño & Ameixeiras a l’interior de l’Església del Monestir, quelcom amb què el públic no comptava i va suposar una grata sorpresa.

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A més dels concerts, l’(a)phònica ha ofert el Tast de Concerts amb Júlia Cruz, Kris Tena, La Publicitat, Ani in the Hall, la guanyadora del Sona 9 2025 Cloe Riembau, Núvol d’Oort i Los Sáez; la presentació del llibre Canta-me’n una! Canta-me’n dues de Miqui Giménez i la il·lustradora Maria Girón; o el concert de Veus de l’EMMB amb una mostra del treball de l’alumnat de cant de l’escola de Música. També s’ha realitzat el Dibuix en directe, amb una desena d’il·lustradors i il·lustradores plasmant els concerts del festival amb les seves tècniques personals. Les seves creacions s’han anat incorporant a la mostra homònima a la Fundació Lluís Coromina - Espai Eat Art, que s’exposarà fins al 8 d’agost.

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