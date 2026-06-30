Les Nits de Jazz tornen cada divendres a Platja d'Aro
Namina & The Barbarians obriran la 29a edició d'un cicle per on també passaran Xavi Torres i Miguel Zenón, Lluís Coloma en gran format o La Vella Dixieland
El Nits de Jazz de Platja d’Aro ha presentat una nova edició, i ja en van 29, en què cada divendres de juliol i agost a les 23 h farà de la platja gran l’escenari d’una gran proposta musical. El calendari diu que enguany siguin nou concerts que obriran Namina & The Barbarians i per on passaran el pianista Xavi Torres amb el saxofonista Miguel Zenón, Lluís Coloma en gran format o La Vella Dixieland, que reunirà el bo i millor del jazz català. De fet, això és justament el que fa cada estiu el cicle, una de les cites imprescindibles dels estius a la província.
Kike Colmenar, director artístic del festival, ha explicat que enguany van rebre més de 150 propostes, i que les escollides ho han estat d'acord amb tres eixos: qualitat, diversitat i equilibri generacional, territorial i de format. “Volem ser l’aparador de l’escena jazzística a Catalunya”, ha assegurat, i per això es mesclen artistes “de trajectòria” amb “emergents”, nacionals però també internacionals i amb diferents propostes.
Tot plegat configura un cartell amb Namina & The Barbarians com a primer nom aquest divendres. Presentaran La Nuit, on dialoguen amb funk, jazz o soul a més dels universos literaris de Caterina Albert, Joan Fuster o Franz Kafka, així com el cinema en blanc i negre. Els agafarà el relleu Xavi Torres, en format trio (10 de juliol). El reputat pianista actuarà al costat del guanyador d’un Grammy Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny.
A mitjan juliol, divendres 17, Lluís Coloma oferirà el concert més gran que fa, acompanyat de His Musical Troupe XXL. Referent del blues i boogie-woogie, durà a Platja d’Aro un univers sonor de tretze músics. El 24 de juliol serà el torn de La Vella Dixieland Big Reunion, una banda històrica per a diverses generacions. Manel Fortià tancarà el juliol presentant ALÉ amb el Libèrica Trio divendres 31. En aquest nou projecte, el jazz s’entremescla amb la música tradicional catalana i es troba amb altres estils de la península, com el flamenc.
El mes d’agost, Nits de Jazz programa actuacions de The Big Easy’s Crew – As Big As It Gets, que reinterpretarà el jazz de Nova Orleans el 7 d'agost; The Gramophone Allstars Big Band, que aportarà, el 14, el seu característic toc de reggae i ska; i la veu emergent de Júlia Plans, en format sextet el dia 21. Tot plegat, abans de tancar la 29a edició amb la producció pròpia Broadway Jazz Classics, un viatge a la Nova York de principis del segle XX el 28 d'agost.
Nits de jazz, mar i lluna plena
L’alcalde de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’agaró, Maurici Jiménez, ha explicat durant la presentació la satisfacció que té l’Ajuntament amb la gestió de Simolat, al càrrec d’un festival gestionat pel consistori fins a l’estiu passat. Jiménez ha recordat l’inici amb “dos únics concerts” i com “s’ha regat i cuidat el Nits de Jazz fins a arribar a l’edició que presentem”, destacant les “singularitats” d’un festival que és gratuït i que compta amb “una pàtina que és el so del mar”. Pel batlle, “és incomparable” quan les onades i el jazz coincideixen amb “la lluna plena”.
Maria Blanco, regidora de Cultura de l’Ajuntament, també ha volgut convidar tothom al Nits de Jazz, i ha apuntat que “l’espai ja és un regal per si”. Espai, per cert, que és inclusiu amb mobilitats reduïdes. L’objectiu és que en pugui gaudir el màxim de gent i, de fet, és quelcom que ja passa de forma natural, com ha notat Blanco, “amb el públic que passeja fent un gelat i es queda a escoltar un parell o tres de cançons, o la gent que gaudeix del concert a la sorra i duu la seva tovallola, que els últims anys és molta”. L’espai central, davant l’escenari, està equipat amb cadires.
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