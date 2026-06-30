La XIV Biennal Xavier Miserachs mostrarà la fotografia documental de Dorothea Lange durant la Gran Depressió
Entre les onze exposicions repartides per Palafrugell destaca també la primera retrospectiva del xilè Sergio Larrain
La XIV Biennal de Fotografia Xavier Miserachs mostrarà l'impacte de la Gran Depressió al camp americà a través de l'objectiu de Dorothea Lange. Pionera de la fotografia documental, l'exposició 'Dorothea Lange. Un llarg viatge' és un dels plats forts de la programació d'aquest 2026, que del 2 d'agost al 18 d'octubre repartirà onze mostres a diferents espais de Palafrugell. També en destaquen la primera retrospectiva del xilè Sergio Larrain, el primer llatinoamericà a formar part de l'agència Magnum; una mostra de Gabriel Cualladó, figura clau de la renovació de la fotografia espanyola de la segona meitat del segle XX, o una exposició sobre els processos compartits entre el fotògraf Txema Salvans i l'escriptor Josep Pla.
La Biennal, un dels festivals de fotografia més antics de Catalunya, ret homenatge a Xavier Miserachs i a la seva generació. Amb l'objectiu d'apropar aquest art al gran públic, any rere any programa exposicions per donar a conèixer el treball de les grans figures de la història de la fotografia (tant catalans, espanyols com internacionals) i també donar suport als joves fotògrafs. A més, cada edició la Biennal descobreix un arxiu fotogràfic desconegut del Baix Empordà.
Aquest 2026, la XIV Biennal repartirà onze exposicions entre el 2 d'agost i el 18 d'octubre per diferents espais de Palafrugell. Entre d'altres, a l'Espai Cultural La Bòbila, la Fundació Josep Pla, la torre de guaita de Sant Sebastià, la biblioteca i el teatre municipals, el Museu del Suro, la llibreria NoLlegiu Mediterrània...
Entre les diferents mostres, destaca 'Dorothea Lange. Un llarg viatge'. Pionera i figura imprescindible de la fotografia documental, Lange va immortalitzar una de les imatges més icòniques del segle XX: el retrat de Florence Thompson amb els seus fills, conegut popularment com 'La mare migrant' i que es va convertir en símbol de la Gran Depressió als Estats Units.
La Biennal li retrà homenatge mostrant, precisament, com Lange va retratar amb la seva càmera l'impacte de la crisi al camp nord-americà. Durant els anys 30 i 40, va dur a terme un treball extens per a l'agència governamental Farm Security Administration (FSA), documentant l'èxode i les condicions de vida de famílies d'agricultors afectats per la Gran Depressió, la sequera i les tempestes de pols contínues als Estats Units.
La mostra que li dedica la XIV Biennal Xavier Miserachs proposa un recorregut pels paisatges físics, humans i emocionals que Lange va transitar. Totes les fotografies procedeixen de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units, on es guarda la col·lecció de la FSA.
Retrospectiva, retrats i procés creatiu
En paral·lel, aquest 2026 també serà l'oportunitat de veure la primera retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larrain. 'El vagabundo de Valparaíso' recorre la seva curta, però també fructífera carrera, a través d'algunes de les seves fotografies fetes a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. Són imatges en què Larrain va conrear una fotografia social i poètica, caracteritzada per composicions descentrades, punts de vista insòlits i ombres profundes, a través de les quals Larrain -primer llatinoamericà que va treballar per Magnum- inspiraria les generacions futures.
Amb 'Poètica de la senzillesa', de Gabriel Cualladó, la Biennal s'introduirà en una de les figures fonamentals de la renovació de la fotografia espanyola durant la segona meitat del segle XX. Iniciat en aquest art l'any 1951, la seva carrera autodidacta va culminar en un llenguatge propi, en què Cualladó va retratar aquell univers més familiar i proper sense artificis i una tècnica rigorosa. Va ser també el primer a rebre el Premi Nacional de Fotografia d'Espanya l'any 1994.
La Biennal tampoc oblidarà Josep Pla, un dels escriptors més cèlebres del Baix Empordà. Serà a través del prisma del barceloní Txema Salvans, que amb l'exposició 'Adjectivar en el temps' indaga en el procés creatiu de l'autor de Llofriu, i també el seu, i presenta les coincidències que, tot i la distància temporal, tots dos comparteixen: la curiositat, l'observació, el rigor, el local i l'universal i la literatura i la fotografia com una manera de relacionar-se amb el món.
La XIV edició d'aquest 2026 també permetrà endinsar-se per primer cop en el llegat fotogràfic de la família Casanovas, un llinatge de palafrugellencs que des de fa 150 han combinat el retrat amb la fotografia de reportatges. L'exposició 'Els Casanovas. Nissaga de fotògrafs', que es nodreix amb aportacions de particulars i de l'Arxiu Comarcal, recuperarà aquestes instantànies de la memòria personal i col·lectiva recorrent, al mateix temps, la història de Palafrugell.
La Biennal de Fotografia Xavier Miserachs es complementarà amb altres exposicions com 'Treballadors de la mar', de Carles Palacio; 'El paisatge invisible', de Wayra Ficapal; una exposició sobre fotografies que han il·lustrat cobertes (amb instantànies de Gabriel Casas, Dorothea Lange, Colita, Agustí Centellas, Josep Carreras i Xavier Miserachs); 'Cuixart a tres bandes i...', de Lluís Maimí, Josep Capellà i Francesc Dalmau; 'Osses', de Vero Mora Noya, i 'Local és global', de la Col·lecció d'Art Banc Sabadell.
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