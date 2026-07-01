Un Ésdansa per descobrir la cultura basca i els seus carnavals
El festival de Les Preses, del 17 al 23 d’agost, celebrarà el 50è aniversari de Marboleny amb colles vingudes de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia, Sudàfrica
El Festival Ésdansa ha presentat una 44a edició en què reinvindicarà i celebrarà el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional Marboleny, l’entitat organitzadora. A la clàssica festa de la dansa tradicional i d’arrel de Les Preses s’hi sumaran colles de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia, Sudàfrica, a més del País Basc, que és el territori convidat enguany. Tot, per ser un «espai on la dansa d’arrel es viu, es comparteix, es repensa, però sobretot mira cap al futur, perquè Ésdansa és ballar, és trobar-nos i és fer plaça», tal com ha recordat el president de Marboleny, Roger Casalprim, conscient de l’objectiu «d’obrir finestres a altres cultures i reconèixer la riquesa cultural que tenim a Catalunya».
I això es farà, com sempre, amb una programació que, durant tota la setmana, farà de La Garrotxa epicentre de la dansa d’arrel. La majoria d’espectacles són a l’aire lliure i de caràcter gratuït, però, per als de pagament, les entrades es posaran a la venda el 13 de juliol. La jornada inaugural, dilluns 17 d’agost, es dedicarà als 50 anys de Marboleny. La primera càpsula «Parlem de...» es dedicarà, justament, als salts que han fet créixer l’entitat: «La participació en festivals culturals a Mèxic els anys noranta, la construcció de l’espai de dansa o, és clar, el festival Ésdansa», com ha destacat la directora del festival, Núria Feixas. Seguidament, es farà l’espectacle Allò que som, sobre la trajectòria de l’entitat, viatjant de la primera colla sardanista al projecte actual a través dels eixos que són casa, confiança (en la gent jove), país, i futur. El Centre cultural acull, durant la setmana, una mostra fotogràfica sobre la història de Marboleny.
Una de les propostes més cridaneres d’enguany és la vinculada al territori convidat, Euskal Herria. Divendres es farà el «Parlem de... el Carnaval al País Basc», per descobrir com cada poble té la seva dansa, vestits i manera de celebrar el carnaval. Tot seguit actuarà el Col·lectiu Bilaka, de Baiona, amb Dirau, mesclant llenguatge contemporani i música tradicional basca. L’endemà al vespre es farà una festa carnavalesca on tothom podrà participar del carnaval basc a la seva manera. Hi participarà el grup Kemen Dantza Taldea, fundat el 1973 a Irun, i dedicat a la preservació de la dansa d’arrel del País Basc.
Divendres i dissabte també es repetiran les Nits de concert, que enguany comptaran, divendres, amb Nastallat, projecte de Laia Rius que mescla sons electrònics amb la tradició catalana; i, dissabte, els bisbalencs Fetus, que aquest any han publicat l’àlbum Romancer Tartera.
Del Carib al Mar de Java
El festival es caracteritza per dur cada any a Les Preses companyies i col·lectius d’arreu del món, i en aquesta edició no deixarà de donar a conèixer cultures de tota mena. Camagua, de Cuba, remarcarà les arrels afrocaribenyes i la diversitat popular del seu país; KTF, d’Indonèsia, vinculat a la Universitat de Jakarta, ho farà mostrant un ampli ventall de vestuari tradicional i instruments propis; Jallmay Atlo Folklor, del Perú, oferirà un espectacle de qualitat avalada per més 3.500 actuacions a Amèrica, Àsia i Europa i 80 premis nacionals; Dule Milosavljevic, de Sèrbia, mantindrà viu el llegat d’una entitat fundada el 1933 i que, des del 1947, té una secció folklòrica; i Real African Warriors, de Sudàfrica, posarà especial atenció al talent jove de zones rurals. Feixas va celebrar que «que els espectadors puguin conèixer aquestes cultures tot ballant amb les companyies en les exhibicions de Danses del Món i les activitats organitzades».
El suport a la creació del festival es farà palès un any més amb la presentació de noves produccions, entre les quals destaca Brida, d’Ester Guntín, espectacle guanyador del Premi Delfí Colomé, que reconeix la millor producció en dansa d’arrel tradicional. Guntín parteix de la dansa de cavallets per vincular la doma amb la coreografia. En aquesta línia, també es programa Autoodi, de l’Esbord, on Pere Seda i Sònia Arias parteixen de la pregunta sobre què fan avui dia un dansaire i una grallera i reflexionen sobre l’odi a la pròpia cultura, d’on surt el títol.
Dins el Programa d’Impuls de la Dansa d’Arrel surten els projectes Llavors, encapçalat per Jaime Poble i amb joves talents de l’edició passada del programa; i Horabaixa, de Radicel·la, que vol fer una celebració espontània i col·lectiva quan el sol es pon. Dues peces més de nova creació completen el cartell: Veus veïnes, de l’Esbart Dansaire d’Arenys de Munt, sobre l’experiència migratòria; i FARS, de l’Esbart Ciutat Comtal, que explora el vincle entre les persones, el mar, i la llum que hi fa de guia.
L’Ésdansa és un dels grans esdeveniments de l’any a Les Preses, i per l’alcalde del municipi, Albert Danés, té especial valor que l’edició d’enguany celebri el 50è aniversari de Marboleny, que considera «un exemple de participació». A més, el batlle ha destacat la tasca de moure més d’una desena de milers de persones al llarg de la setmana en un poble que no supera els 2.000 habitants, cosa possible «gràcies al voluntariat i les entitats, que ens permeten ser referents».
El festival es tancarà diumenge 23 d’agost amb la festa al Parc de Pedra Tosca, en un comiat ja clàssic amb les companyies internacionals en diferents racons del parc. L’Ésdansa també aprofitarà per presentar diferents llibres al voltant de la dansa d’arrel i, al llarg de la setmana, durà a terme els també habituals tallers per a totes les edats (hi ha grups de 3 a 11 anys, 12 a 18, i per a adults) a què, qui ho vulgui, ja pot inscriure’s.
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