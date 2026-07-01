El Festival Viaveu torna a connectar patrimoni i música amb tres concerts a Sant Julià de Ramis
La mostra celebra la seva edició anual amb actuacions de Gemma Humet, Ernest Prana i De Calaix en dos escenaris històrics de la muntanya dels Sants Metges
Jana Coromines Costa
El Festival Viaveu de Sant Julià de Ramis ja ho té tot a punt per viure l’edició de 2026. La iniciativa cultural organitzada per l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis des del 2013 arrencarà aquest diumenge amb el doble concert de Gemma Humet i Ernest Prana al Castellum Fractum.
Gemma Humet, una de les veus més reconegudes de la cançó d’autor en català, hi arriba amb un format íntim, en un concert que combinarà composicions pròpies amb versions d’artistes que li són referents —de Joan Baptista Humet, Toti Soler o Lluís Llach, fins a veus més contemporànies—.
Per la seva banda, Ernest Prana actuarà a Sant Julià de Ramis amb tota la banda i coincidint amb el dia del seu aniversari per presentar-hi les cançons de ‘Torno a Casa’, el seu primer disc en solitari.
El cantant empordanès, que segueix creant música i recentment ha publicat el senzill ‘Quina sort’, comença una gira d’estiu que el portarà a festivals com Vallviva i Porta Ferrada per mostrar el seu segell d’identitat proper i personal.
Serà el primer dels dos concerts que oferirà el Viaveu aquest mes de juliol, que es culminarà el 12 de juliol amb el concert de De Calaix a l’Església dels Sants Metges. El grup fundat el 2001 a l’Alt Empordà ha consolidat una sòlida trajectòria en la música d’arrel amb una sonoritat rica, arrelada i contemporània.
Amb aquests dos concerts en espais únics de la muntanya de Sant Julià de Ramis, el cicle vol permetre a l’espectador viure una experiència cultural amb plenitud i que vagi més enllà de la música. Ho fa, a més, posant en valor la creació artística i les propostes de gran valor i qualitat que tenim a casa nostra.
- Possible risc de col·lapse en una torre de la muralla de Tossa de Mar i tancament de terrasses
- L’aigua de l’aixeta guanya la batalla: el gest quotidià que pot canviar el futur del planeta
- Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
- Tres detinguts més a Girona per pagar a menors per tenir sexe, un d'ells controlador d'un local d'oci nocturn
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Nylstar torna a filar a Blanes: de fàbrica en crisi a peça clau d’un grup xinès