Homenatjaran a Queralbs aquells que van participar en el segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria als anys 60
L'acte serà el 9 de juliol i comptarà amb alguns dels protagonistes
Els excursionistes Xavier Margais i Toni Ribas van protagonitzar el segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria el 9 de juliol de 1967. Darrere d'aquella acció hi havia altres activistes antifranquistes catalans com Xavier Polo, Josep Almeda o Nemesi Solà. El robatori era un acte de protesta contra el nomenament d'un bisbe espanyol que van fer titular de la diòcesi de Barcelona, i també s'emmarcava dins la campanya 'Volem bisbes catalans'. Des de l'Associació Homenatge Segrest Mare de Déu de Núria, Xevi Roviró ha destacat que el 9 de juliol es farà un homenatge, amb alguns dels protagonistes, que servirà per distingir "tots aquells, molts cops anònims, que han fet tant per Catalunya i la llengua".
El mateix 9 de juliol de 1967, després del segrest, van començar a circular uns fulls signats per una inexistent 'Comissió de sacerdots i militants d'Acció Catòlica', que demanava el retorn de l'abat Aureli Maria Escarré, expulsat per Franco arran d'unes declaracions al diari francès Le Monde. Per retornar la imatge també demanaven la dimissió de l'arquebisbe espanyol Marcelo Gonzàlez com a titular de la diòcesi de Barcelona i el lliure nomenament de bisbes autòctons de Catalunya.
El segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria es va produir perquè el franquisme volia fer servir la coronació de la Mare de Déu de Núria com un èxit del règim. Tot i l'èxit del robatori per part dels antifranquistes, la coronació de la imatge es fa fer igual, però amb una rèplica.
La premsa de l'època, nacional i internacional, es van fer ressò del segrest. Mentre que la presa espanyola parlava d'un robatori "sacríleg", la premsa internacional feia més èmfasi en la voluntat que Franco no intervingués en el nomenament de bisbes a Catalunya.
Finalment, el 1971 es va nomenar Narcís Jubany com a arquebisbe de Barcelona i Aureli Maria Escarré va poder tornar a Catalunya. En haver complert el que es demanava, la imatge de la Mare de Déu de Núria es va retornar l'any 1972.
L'acte per homenatjar els autors d'aquells fets serà el 9 de juliol i comptarà amb la col·locació d'una placa, dissenyada per Domènec Batalla i Manel Daví, al camí d'entrada a Núria, sota la creu d'en Riba. Al matí, es podrà pujar al Santuari des de Queralbs, a peu o amb el cremallera, i es comptarà amb la presència d'alguns dels protagonistes i familiars. També es pujarà fins al Santuari una rèplica de l'època original de la marededeu.
L'acte, que ja compta amb més de 150 inscrits, està organització per l'Associació Homenatge al Segrest de la Mare de Déu de Núria, i compta amb el suport de la Unió Excursionista de Vic i l'Ajuntament de Queralbs. Per finançar l'acte també s'ha engegat una campanya de mecenatge.
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