Conflicte patrimonial
El MNAC demana paralitzar la devolució de les pintures de Sixena fins que Aragó expliqui com i on les vol reinstal·lar
El museu remet a la jutge un informe de riscos que identifica més de 70 accions potencialment nocives per als murals romànics
David Morán
Fins a 735 aixecaments dinàmics localitzats tant a la policromia original com en les reintegracions de Gudiol i en la unió entre les dues tècniques pictòriques han identificat els tècnics a les pintures murals de la sala capitular del monestir de Sixena que s’exhibeixen al MNAC. També 146 aixecaments estàtics susceptibles de pèrdues de policromia en cas de vibracions i una «pèrdua dràstica» de la resistència mecànica de les teles sobre les quals estan muntades les pintures. «Això significa que, per si soles i sense els suports actuals de fusta, no n’hi hauria prou per mantenir la forma i la rigidesa de les pintures», es pot llegir a l’informe d’avaluació de riscos relatius al canvi d’ubicació que el museu barceloní ha remès al Jutjat d’Osca.
Es tracta d’una de les mesures establertes en el calendari de treball que la justícia va fixar per al MNAC i que la institució ha aprofitat per evidenciar, una vegada més, que els riscos en tots els estadis de l’operació són tan elevats com crítics. «El MNAC, que té àmplia experiència en el trasllat d’obres d’art […] no té capacitat per portar a terme un operatiu d’aquesta envergadura i complexitat en el marc de les exigències actuals en matèria de conservació del patrimoni cultural», insisteix el museu en un escrit presentat aquest dimecres davant el tribunal.
En aquest, a més de reiterar la «incapacitat tècnica per realitzar el trasllat en condicions exigibles i garantint la integritat de les pintures», el museu demana a la jutge que se suspengui el termini de 56 setmanes fixat per a la devolució fins que Aragó no proporcioni al MNAC la informació relativa a la descàrrega, desembalatge i reinstal·lació de les obres. O, el que és el mateix, que expliqui on i com es col·locaran les pintures murals una vegada estiguin de tornada a Sixena. Al·lega el MNAC que, sense aquesta informació, no pot avançar en el compliment de la sentència.
En aquest sentit, el museu remarca que l’informe de riscos remès i que identifica més de 70 accions potencialment nocives entre frecs, vibracions, canvis de temperatura, i humitats està necessàriament incomplet, ja que no contempla informació de la part executant. «Una visió esbiaixada, com la que ens veiem obligats a reflectir en aquest informe, pot comportar que la presa de decisions pugui resultar contraproduent o fins i tot incrementar considerablement el risc de deteriorament», alerta la institució catalana.
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